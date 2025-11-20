Defence Heldeco : Heldeco steigt ins Defence-Geschäft ein: Steirischer Präzisionsfertiger setzt auf europäische Verteidigungsprogramme

20.11.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Der steirische Spezialist für großdimensionierte Präzisionsbauteile Heldeco aus Aflenz hat erste Projekte im Defence-Segment realisiert. Wie die Aflenzer ihre Position in diesem Markt ausbauen wollen - und warum hohe Qualitätsstandards die zentrale Eintrittskarte sind.
Heldeco

Präzisionsfertiger Heldeco: Will in anspruchsvollen Markt künftig stärker Fuß fassen

- © Heldeco

Erstveröffentlichung
20.11.2025
Letzte Aktualisierung
22.01.2026
Daniel Pohselt