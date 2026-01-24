Der Green Deal wurde von der EU-Kommission verwässert und umetikettiert. Sind wir nicht Zeugen eines Rückzugs von der industriellen Nachhaltigkeit?

Patrick Enzinger: Nein, ich sehe eher eine Verlangsamung des Prozesses. Der Green Deal – der durch den Clean Industrial Deal ergänzt wurde – verfolgt nach wie vor das langfristige Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Dies erfordert Maßnahmen auf allen Ebenen: Organisationen, Institutionen und Unternehmen. Es geht um CO₂-Reduktion, aber auch um Menschenrechte in Lieferketten. Ja, einige Regelungen wurden durch die sogenannte Omnibus-Verordnung abgeschwächt oder verzögert. Aber zentrale Elemente wie die Lieferkettenverordnung gelten ab 2028. Und auch wenn zum Beispiel Deutschland einige Verpflichtungen aussetzt, sehe ich keine grundsätzliche Abkehr. Vielmehr musste vielen Unternehmen mehr Zeit eingeräumt werden – selbst große Konzerne waren mit der Umsetzung überfordert. Das heißt aber nicht, dass man das Thema aufgeben sollte. Eine ernsthafte Nachhaltigkeitsstrategie braucht Vorbereitung und ist mit viel Aufwand verbunden.

Die europäische Industrie steckt immer noch tief in der Rezession. Ist es unter diesen Umständen sinnvoll, an Nachhaltigkeitsstrategien festzuhalten?

Enzinger: Ja – und zwar genau deswegen. Man muss langfristig denken. Es geht um Risikomanagement. Viele denken zuerst an die Kosten. Es geht aber darum, sich ernsthaft zu fragen: Was passiert, wenn ein Lieferant in der dritten Reihe ausfällt – zum Beispiel dort, wo die Rohstoffe produziert werden? Im schlimmsten Fall kann das Unternehmen dicht machen. Vorbereitung ist das A und O. Es geht nicht darum, sofort eine komplette Strategie umzusetzen, sondern sich gut aufzustellen. Auch global tut sich einiges: China arbeitet intensiv an eigenen Nachhaltigkeitsstandards. Und langfristig können Unternehmen, die sich jetzt vorbereiten, Wettbewerbsvorteile durch effizientere Prozesse, günstigere Rohstoffe oder geringeren Aufwand erzielen.