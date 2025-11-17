Als sich im Frühjahr 2022 die Logistikdoktrin auf europäischen Schlachtfeldern grundlegend veränderte, begann in Oberösterreich eine andere Art von Bewegung. Nicht in den Rüstungsfabriken, sondern in den Entwicklungsbüros eines Start-ups, das bis dahin kaum jemand kannte: Booxit. Das junge Unternehmen rund um die Gründer Peter Entenfellner und Andreas Holzleithner arbeitet an einem Mehrweg-Boxensystem, das die Paketlogistik und seit zwei Jahren auch militärische Versorgung neu denken soll – vernetzt, modular, digital und aus Hochleistungskunststoff gefertigt.

Was auf den ersten Blick wie eine logistische Randnotiz klingt, ist im Begriff, zur industriellen Klammer zwischen Österreichs Kunststoff-, Werkzeug- und Maschinenbauern zu werden. Entenfellner spricht von einer „Fähigkeit“, nicht von einem Produkt. In der modernen Militärlogistik gehe es nicht mehr darum, einzelne Komponenten zu liefern, sondern gesamte Systeme bereitzustellen – vom physischen Behälter über die Sensorik bis zur digitalen Nachverfolgung. „Das Militär sucht keine Einzelprodukte, sondern Fähigkeiten. Wir liefern eine komplette Supply-Chain-Fähigkeit“, sagt er. Genau diese Denkweise hat das kleine oberösterreichische Unternehmen in eine Liga katapultiert, in der üblicherweise Konzerne wie Rheinmetall, Airbus oder Leonardo agieren.