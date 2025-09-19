Die Unternehmensberatung Simon-Kucher blickt auf ein Vierteljahrhundert Präsenz in Österreich zurück. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens hat das Wiener Büro vergangene Woche neue Räumlichkeiten im ersten Bezirk bezogen.

Der Standortwechsel steht laut Unternehmen für eine strategische Neuausrichtung und soll das Engagement am österreichischen Markt unterstreichen. Simon-Kucher plant, in den kommenden Jahren das Team jährlich um mehr als zehn Prozent zu vergrößern.