Wir verwenden oft den Begriff VUCA (Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit), um die Welt zu beschreiben, in der wir leben. Doch war die Welt jemals nicht VUCA? Jedes Jahrzehnt war geprägt von Unsicherheit und Umwälzungen – von der Angst vor Atomwaffen in den 1960er-Jahren über die Ölkrisen der 1970er-Jahre bis zur globalen Instabilität nach 9/11. Globale Instabilität ist nichts Neues, doch das rasante Tempo technologischer Veränderungen und die miteinander verknüpften Krisen unserer Zeit verstärken Fragilität und Angst.

Daher braucht es ein neues Akronym: BANI (brittle, anxious, non-linear, incomprihensible) beschreibt die heutige Welt möglicherweise präziser als VUCA. In einer zunehmend komplexen Welt benötigen Führungskräfte ein stabiles Fundament, um Herausforderungen zu meistern.

Ikigai: Sinnorientiertes Handeln in turbulenten Zeiten

Hier bietet die japanische Philosophie des Ikigai, das "Grund des Seins" bedeutet, einen wertvollen Ansatz. Sie betont ein zielgerichtetes Leben und kann Führungskräften helfen, in unsicheren Zeiten Orientierung zu finden und andere zu inspirieren.

Ikigai vereint vier Elemente: Was man liebt, was man gut kann, was die Welt braucht und wofür man bezahlt werden kann. Gerade Führungskräften bietet Ikigai eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Teams einen sinnorientierten, nachhaltigen Weg einzuschlagen.

Was Sie lieben : Leidenschaft ist entscheidend. Führungskräfte, die ihre Arbeit lieben, inspirieren andere leichter und fördern Kreativität und Innovation. Die Klarheit über persönliche Werte und Leidenschaften stärkt Führungsqualitäten und hilft, motivierte Teams aufzubauen. Was Sie gut können : Kompetenzen und Selbstbewusstsein sind essenziell, um andere effektiv zu führen. Führungskräfte, die ihre Fähigkeiten kennen, treffen souveräne Entscheidungen und schaffen ein Umfeld, in dem die Talente aller geschätzt und genutzt werden. Was die Welt braucht : Gesellschaftliche Verantwortung spielt eine zentrale Rolle. Führungskräfte sollten nicht nur Gewinne maximieren, sondern auch die langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Gesellschaft im Blick haben. So können sie Organisationen schaffen, die ethisch, nachhaltig und sozial verantwortlich agieren. Wofür Sie bezahlt werden können : Trotz Leidenschaft und sozialer Verantwortung müssen Führungskräfte auf wirtschaftliche Realitäten achten. Dieses Element unterstreicht die Notwendigkeit finanzieller Nachhaltigkeit, sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen.

Eine Führungskraft, die diese vier Elemente vereint, kann nachhaltige, ethische und wirkungsvolle Entscheidungen treffen. In der instabilen BANI-Welt bietet Ikigai Orientierung und hilft, eine widerstandsfähige Organisationskultur aufzubauen. Zielstrebige Führung ist kein Luxus, sondern essenziell: Sie ermöglicht es, bessere Entscheidungen zu treffen, Teams zu inspirieren und Krisen mit Klarheit zu bewältigen.

Vom Self-Leadership zum Ikigai des Unternehmens

Aber Führungskräfte sollten idealerweise nicht nur ihr eigenes Ikigai kennen, sondern auch das ihres Unternehmens. Denn: Dieselben Fragen, die sich jeder am Weg zum eigenen Ikigai stellen muss, können Führungskräfte auch für ihr Unternehmen stellen: Firmen müssen etwas produzieren, für das sie Geld verlangen können und idealerweise ist das Produkt auch nützlich (Dimensionen drei und vier). Das geht nur, wenn die Angestellten des Unternehmens ihren Job gut machen (Dimension zwei). Und damit die HR-Kosten nicht explodieren, sollten die Mitarbeiter ihre Arbeit zumindest so weit mögen, dass sie nicht nach dem Probemonat wieder weg sind (Dimension eins). Ikigai ist wie ein Rezeptbuch, um den Purpose eines Unternehmens zu finden.

Bodo B. Schlegelmilch ist Dekan der WU Executive Academy und emeritierter Professor für Global Marketing Strategie an der WU Wien.