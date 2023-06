Wie sich für die „Finanzwelt“ Ratings entwickelt und fest in den Finanzierungsprozessen etabliert haben, so haben zuletzt auch Nachhaltigkeitsratings an Bedeutung gewonnen. Die Zahl an Anbietern ist mittlerweile sehr groß.

Die Idee dahinter ist einfach: die Komplexität des Nachhaltigkeitsthemas in all seinen Aspekten einfach bewertbar und nachvollziehbar zu machen. Das kann gerade für die Unternehmensfinanzierung von großer Bedeutung sein.



Derzeit stehen Nachhaltigkeitsratings aber eher in der Kritik. Die Zahl der Anbieter ist unüberschaubar geworden, die Ergebnisse sind teils widersprüchlich und jedenfalls nicht immer nachvollziehbar. Auch potentielle Interessenkonflikte sind nicht auszuschließen.

Seitens europäischer und globaler Regulatoren laufen daher zahlreiche Bestrebungen, mehr Licht in das Dickicht der Nachhaltigkeitsratings zu bringen. Viele Vorschläge stehen im Raum. Vermutlich wird v.a. eine erhöhte Transparenz der angewandten Methoden ein Ergebnis sein.

Darüber hinaus ist ab einem gewissen Punkt mit einer Marktsättigung bzw. erneuten Marktkonzentration zu rechnen. Im Ergebnis wird dies die Bedeutung von Nachhaltigkeitsratings aber vermutlich noch weiter erhöhen. Unternehmen sind daher trotz aller Probleme bereits heute gut beraten, sich mit diesem Thema proaktiv zu befassen.