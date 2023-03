E-Mobilität. Das Thema Nachhaltigkeit verändert auch den Anspruch an moderne Verkehrsinfrastrukturen. Eine zukunftsweisende Basis ist die Elektro-Mobilität mit der dafür nötigen Infrastruktur und das beinhaltet Ladestationen sowie die einfache Nutzung und Abrechnung.



Das Unternehmen Enio entwickelt und vertreibt Software für diese Infrastruktur und das inkludiert auch die Steuerung und Abrechnung von damit verbundenen Diensten an 5.000 betreuten Ladepunkten in Zentral- und Osteuropa. Inkludiert ist auch das Last- und Energiemanagement und so entstanden mit der Zeit eine große Anzahl unterschiedlicher Applikationen mit hohem Wartungsaufwand. Das Unternehmen suchte nach einer ökonomischeren Lösung, die eine dynamische Ressourcenbereitstellung auch für Lastspitzen erlaubt und darüber hinaus die Einführung neuer Kundenservices unterstützt.



„Bedarfsorientierte Dynamik und die flexible Nutzung bei Lastspitzen sowie eine parallele Entwicklung neuer Dienste unabhängig vom Tagesgeschäft entsprechen dem Einsatzprofil moderner Cloud-Anwendungen“, erläutert Peter Lenz von T-Systems. Zum Einsatz bei Enio kommt von T-Systems die sogenannte Sovereign Cloud von Google, eine spezielle Entwicklung für besonders sensible Daten.



Die dynamischen Applikationsdienste werden auf Basis einer Containerplattform in der Public Cloud betrieben. Zur Entwicklung der Dienste kommen eigene Automatisierungstools zum Einsatz, die final eine verbesserte Bereitstellung der Software gewährleisten. „Die Vorteile der T-Systems Sovereign Cloud liegen in der Flexibilisierung und einfachen Skalierung des Businessmodells, in der höheren Ausfallsicherheit und kürzeren Releasezyklen und in der DSGVO-konformen Verarbeitung unserer sensiblen Kundendaten“, sagt Michael Viktor Fischer, CEO von Enio. „Dazu bietet diese Cloud-Lösung volle Kostentrans­parenz durch ein Pay-as-Use-Preismodell.“