Die Digitalisierung von betrieblichen Prozessen und Kundenservices ist zum strategischen Erfolgsfaktur geworden. Individuell einsetzbare IT-Dienste ermöglichen gezielte Erweiterungen oder die ganzheitliche Harmonisierung von IT-Architekturen.



Neben Kosteneffizienz, optimierten Prozessen in Produktionsketten sowie Innovation bei Kundenservices sind nun auch Nachhaltigkeit und Resilienz neue Schwerpunkte in der digitalen Transformation von Unternehmen und Verwaltung.



CANCOM und Thema Fachkräftemangel



„Es geht um die Fokussierung auf Kernkompetenzen und Kosteneffizienz sowie die Schaffung von Freiraum für neue Wertschöpfung und Geschäftsmodelle. Dazu das große Thema Fachkräftemangel, gerade im schnelllebigen IT-Bereich“, so Martin Ellesch, VP Managed Services der CANCOM Austria Gruppe zum aktuellen Bedarf der Betriebe.



Der Fachkräftemangel zeigt sich in der Tat primär im IT-Bereich und hinzu kommen hier auch neue gesetzliche Regularien wie etwa NIS 2. Auch im Cyber-Security-Umfeld sind Betriebe mit vielen neuen Bedrohungslagen konfrontiert und auch hier braucht es entsprechende Expertise.



Neue Anreize und frühzeitige Förderung von Talenten



„Vergleicht man Österreich beim Thema Fachkräftemangel mit anderen Ländern, dann hemmen bei uns bürokratische Hürden und zeitintensive Prozesse, während anderswo gezielte Modelle erfolgreich sind, etwa in den Niederlanden mit Steuerbegünstigungen und 5-Jahres Programmen“, so Martin Ellesch von CANCOM Austria.



Auch andere Experten fordern, dass der Wirtschaftsstandort Österreich auf Grund des Fachkräftemangels nicht in eine Abwärtsspirale geraten darf. Es brauche ein politisches Umdenken für neue Anreize und Experten-Programme, damit Talente möglichst früh abgeholt und gefördert werden.



„Wir investieren ganz bewusst in unsere Mitarbeiter:innen und schaffen mit Zertifizierungen, Hersteller-Partnerschaften oder Ausbildungsprogrammen eine Kultur, die Weiterentwicklung und gemeinsames Wachstum fördert“, skizziert Ellesch die Herangehensweise von CANCOM Austria.



Eigener Cloud-Marketplace



Ein wesentlicher Aspekt ist dabei auch die Möglichkeit mit unterschiedlichen Kunden in verschiedenen Branchen am Puls der technologischen Entwicklung arbeiten zu können. CANCOM Austria hat aktuell eine ganze Reihe von IT- und Digitalprojekten umgesetzt, darunter etwa die NÖM AG und das Rote Kreuz im Bereich Netzwerk, die Raiffeisenlandesbank OÖ zum Thema KI oder ein EU-Projekt für nachhaltige Kreislaufwirtschaft für das Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen (LKR).



Gestartet wurde zudem erst kürzlich ein eigener Cloud-Marketplace mit einem umfassenden Angebot an für Unternehmen individuell nutzbaren Cloud-Lösungen. „Bedarfsgenau einsetzbare Managed Services erlauben Unternehmen ein Höchstmaß an Individualisierung bei Digitalisierungsprojekten. Dazu bringen sie Abhilfe beim Fachkräftemangel“, ergänzt Martin Ellesch von CANCOM Austria.