Mit dem Houskapreis der B&C Privatstiftung wird österreichische Spitzenforschung ausgezeichnet, die für den Wirtschaftsstandort Österreich relevant ist. Der Houskapreis ist mit insgesamt 750.000 Euro dotiert. Er ist der größte private Preis für anwendungsorientierte Forschung in Österreich. Heuer haben 15 Projekte die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung am 25. April 2024 in der Aula der Wissenschaften in Wien mit der goldenen Houskapreis-Statue ausgezeichnet zu werden. Als Festrednerin konnte die international renommierte KI-Expertin und Juristin Sandra Wachter von der Universität Oxford gewonnen werden. Weiters wird in Kooperation mit dem BG/BRG Klosterneuburg der Mariella-Schurz-Preis in Erinnerung an die langjährige Generalsekretärin der B&C Privatstiftung, Mariella Schurz, verliehen.



