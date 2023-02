So manch einer strebt vielleicht die Vollautomatisierung an – und wird dann enttäuscht. Auch mit den flexibelsten Modulen ist eine komplette Automatisierung nicht möglich. Die Modularität kann dennoch hoch sein, im Allgemeinen ist sie in der Industrie am Wachsen. „Das geht schon los bei der Vernetzung“, sagt Bernhard Langefeld vom Unternehmensberater Roland Berger. Gerade in der derzeitigen Situation kann Vernetzung etwa bedeuten, dass Prozesse weiterhin möglich sind, während Mitarbeiter zueinander Abstand halten.