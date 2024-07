Mehr als 400 Mitarbeiter weltweit und 16 Distributoren sorgen dafür, dass die Softwareplattform zenon in über 100 Ländern verbreitet wird. Ein Netzwerk von 450 Partnerunternehmen unterstützt die Integration der Software in verschiedene Systemlandschaften mit lokalem Support. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1987 in Salzburg wurden bereits 300.000 Installationen der Software gezählt – Tendenz stark steigend.

>>> Microsoft baut drei Rechenzentren bei Wien: Start Ende 2024 erwartet

„Insbesondere in den vergangenen Jahren erleben wir großen Erfolg bei der direkten und engen Zusammenarbeit mit globalen Leadern in ihren Branchen. Vom Life-Sciences-Spezialisten über die innovativen Maschinenbauer in Food and Beverage, den Globalplayern in Automotive bis hin zu den im Wandel befindlichen Energieversorgern und -verteilern der verschiedenen Weltregionen finden sich mehr und mehr Fans unserer vielfältigen Softwarelösungen. Ein Trumpf auf unserer Seite: Wir denken und leben Software und geben unseren Kunden maximale Freiheit und Unabhängigkeit in Bezug auf die Auswahl der verwendeten Hardware-Komponenten“, erklärt Lukas Punzenberger, Director Product Management bei COPA-DATA und Sohn des Unternehmensgründers und CEOs Thomas Punzenberger.



Der Fokus auf mehrere Kernbranchen sowie die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit hat es COPA-DATA ermöglicht, auch während der Covid-Krise und anderer wirtschaftlicher Turbulenzen stabil zu wachsen.