Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Pilotabschluss von zwei Tarifbezirken gemeinsam erreicht. Die Verhandlungskommissionen aus Bayern und dem Tarifgebiet Nord hatten bereits in vorherigen Verhandlungsrunden eng kooperiert. Bei der entscheidenden vierten Verhandlung in Hamburg waren auch Vertreter des IG-Metall-Vorstands und des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall aktiv eingebunden. Der vereinbarte Pilotabschluss soll nun in den übrigen neun Tarifgebieten übernommen werden, wofür weitere regionale Verhandlungen notwendig sind.

>>> Metalltechnische Industrie: Der Aufschwung lässt auf sich warten

Nach dem Ende der Friedenspflicht hatte die IG Metall seit dem 29. Oktober zahlreiche Warnstreiks organisiert. Über 600.000 Beschäftigte beteiligten sich innerhalb von zwei Wochen an den Protestaktionen in mehreren hundert Betrieben. Auch zu Beginn der Verhandlungen am Montag kam es am Tagungsort in Hamburg zu Protesten. Mit dem neuen Tarifabschluss werden jedoch mögliche Pläne für ganztägige Warnstreiks nicht weiterverfolgt.