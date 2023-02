Kyocera AVX, vormals AB-Microelectronics und übernommen vom US-amerikanischen AVX-Konzern, baut am Standort Standort Salzburg-Liefering rund ein Drittel des Personals ab. Das Unternehmen stellt Elektronik und Spezialbauteile für die Kfz-Industrie her. 82 der 241 Mitarbeiter seien schon beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet, wird Gewerkschafterin Daniela Wiermeier vom Salzburger ÖGB zitiert.

Begründet wird der Personalabbau mit Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen bei Halbleiterbauelementen begründet, wodurch sich der Umsatz massiv verschlechtert habe. Gleichzeitig sei die Nachfrage im internationalen Absatzbereich und bei der Automobilindustrie zurückgegangen.



Laut dem Management von Kyocera wolle man mit diesem Schritt den Standort Salzburg stabilisieren und erhalten. Der Betrieb kämpfe mit Beschaffungsproblemen bei Bauteilen, die für die eigenen Produkte wichtig seien. Die Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Spannungen würden das Unternehmen weiterhin vor Herausforderungen stellen. Die aktuell stark steigenden Rohstoff-, Energie- und Produktionskosten beeinflussten das Geschäft erheblich.

