Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer befindet sich seit Jahren in einem der größten Wirtschaftskonflikte der jüngeren Industriegeschichte. Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Glyphosat, der im weltweit verbreiteten Herbizid Roundup eingesetzt wird. In den Vereinigten Staaten haben zehntausende Kläger dem Unternehmen vorgeworfen, das Mittel könne Krebs verursachen.

Die juristischen Folgen waren erheblich: Mehr als zehn Milliarden Euro hat Bayer bereits in Schadenersatzzahlungen und Vergleiche investiert. Für weitere Verfahren wurden zusätzlich rund fünf Milliarden Euro zurückgestellt. Damit hat der Konflikt einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes aufgezehrt und über Jahre hinweg die strategische Entwicklung des Konzerns belastet.

Nun zeichnet sich jedoch eine neue politische und juristische Dynamik ab. US-Präsident Donald Trump erklärte die Glyphosat-Produktion von Bayer in den Vereinigten Staaten kürzlich per Executive Order zur Frage der nationalen Sicherheit. Parallel dazu steht eine Grundsatzentscheidung des US-Supreme Court bevor, die für die Zukunft der Glyphosat-Klagen entscheidend sein könnte.

Für die Chemie- und Agrarindustrie geht es dabei nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern um grundlegende Fragen der Regulierung, der Rohstoffsicherheit und der globalen Landwirtschaft.