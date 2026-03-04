Agrarchemie Geopolitik : Glyphosat wird geopolitisch: Warum Bayer plötzlich Unterstützung aus Washington bekommt
Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer befindet sich seit Jahren in einem der größten Wirtschaftskonflikte der jüngeren Industriegeschichte. Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Glyphosat, der im weltweit verbreiteten Herbizid Roundup eingesetzt wird. In den Vereinigten Staaten haben zehntausende Kläger dem Unternehmen vorgeworfen, das Mittel könne Krebs verursachen.
Die juristischen Folgen waren erheblich: Mehr als zehn Milliarden Euro hat Bayer bereits in Schadenersatzzahlungen und Vergleiche investiert. Für weitere Verfahren wurden zusätzlich rund fünf Milliarden Euro zurückgestellt. Damit hat der Konflikt einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes aufgezehrt und über Jahre hinweg die strategische Entwicklung des Konzerns belastet.
Nun zeichnet sich jedoch eine neue politische und juristische Dynamik ab. US-Präsident Donald Trump erklärte die Glyphosat-Produktion von Bayer in den Vereinigten Staaten kürzlich per Executive Order zur Frage der nationalen Sicherheit. Parallel dazu steht eine Grundsatzentscheidung des US-Supreme Court bevor, die für die Zukunft der Glyphosat-Klagen entscheidend sein könnte.
Für die Chemie- und Agrarindustrie geht es dabei nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern um grundlegende Fragen der Regulierung, der Rohstoffsicherheit und der globalen Landwirtschaft.
Die Monsanto-Übernahme: Wie Bayer in den größten Rechtskonflikt seiner Geschichte geriet
Der Ursprung der aktuellen Situation liegt in einer der größten Übernahmen der Chemiebranche. Im Jahr 2018 erwarb Bayer den US-Agrarkonzern Monsanto für rund 63 Milliarden Dollar. Die strategische Idee hinter diesem Schritt war ambitioniert: Bayer wollte sich stärker als integrierter Technologieanbieter für die Landwirtschaft positionieren.
Das Geschäftsmodell der modernen Agrarchemie basiert zunehmend auf integrierten Lösungen. Saatgut, Pflanzenschutzmittel und digitale Landwirtschaftstechnologien werden miteinander kombiniert, um Erträge zu optimieren und landwirtschaftliche Prozesse effizienter zu gestalten.
Während Saatgut oder Pflanzenschutzmittel einzeln verkauft werden können, entstehen durch kombinierte Systeme langfristige Geschäftsmodelle für landwirtschaftliche Betriebe. Genau in diesem Bereich galt Monsanto als technologischer Marktführer.
Mit der Übernahme erhielt Bayer jedoch nicht nur Zugang zu einem globalen Agrarportfolio, sondern auch zu einer umfangreichen juristischen Altlast. Kurz nach Abschluss des Deals begann in den USA eine Welle von Klagen gegen den Wirkstoff Glyphosat. In zahlreichen Verfahren argumentierten Kläger, dass der Wirkstoff Krebs verursachen könne.
Die Folge waren eine Vielzahl von Geschworenenurteilen sowie milliardenschwere Vergleiche. Für Bayer entwickelte sich der Konflikt zur größten Prozesslawine der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
Glyphosat-Streit: Warum Wissenschaft und Gerichtsurteile auseinandergehen
Besonders komplex ist der Konflikt, weil sich wissenschaftliche Bewertungen und juristische Entscheidungen teilweise widersprechen.
Bis heute konnten weder amerikanische noch europäische Gesundheitsbehörden nachweisen, dass Glyphosat Krebs verursacht. Dennoch wurden mehrere Schadenersatzurteile gegen Bayer ausgesprochen.
Die Grundlage dieser Entscheidungen liegt nicht im direkten Nachweis einer krebserregenden Wirkung. Vielmehr argumentierten Kläger, Bayer hätte vor einer möglichen Krebsgefahr warnen müssen.
Gleichzeitig hatte die US-Umweltbehörde EPA entsprechende Warnhinweise untersagt, weil sie diese als wissenschaftlich nicht begründet und potenziell irreführend betrachtete.
Damit entstand eine rechtliche Situation, in der Bayer für fehlende Warnhinweise verurteilt wurde, obwohl eine solche Kennzeichnung zuvor von Behörden ausdrücklich untersagt worden war.
Warum Glyphosat plötzlich zur Frage der nationalen Sicherheit wird
Vor diesem Hintergrund gewinnt die politische Entscheidung aus Washington zusätzliche Bedeutung.
Am 18. Februar unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order, in der Glyphosat zur Frage der nationalen Sicherheit erklärt wird. In dem Dokument wird Bayer ausdrücklich als letzter Produzent von Glyphosat und Phosphor in den Vereinigten Staaten genannt.
Diese Entscheidung wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, da die US-Regierung damit indirekt einem deutschen Unternehmen Unterstützung gewährt. In der industriepolitischen Perspektive der Vereinigten Staaten spielt jedoch weniger die nationale Herkunft eines Unternehmens eine Rolle als vielmehr die Frage strategischer Abhängigkeiten.
Glyphosat ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizid und ein zentraler Bestandteil moderner Landwirtschaft. Ohne dessen Einsatz würden landwirtschaftliche Erträge in vielen Regionen deutlich sinken.
Gleichzeitig existiert nur noch ein großer westlicher Produzent dieses Wirkstoffs: Bayer. Sollte das Unternehmen aus dem Markt gedrängt werden, könnte der globale Glyphosat-Markt weitgehend von chinesischen Herstellern dominiert werden.
Angesichts der zunehmenden geopolitischen Konkurrenz betrachtet Washington solche Abhängigkeiten zunehmend als strategisches Risiko – ähnlich wie bei Halbleitern, Batterien oder seltenen Erden.
Der zweite Schlüsselrohstoff: Warum Phosphat für die US-Industrie strategisch ist
Neben Glyphosat spielt auch ein weiterer Rohstoff eine wichtige Rolle in der aktuellen Debatte: Phosphor.
Bayer betreibt seit Jahrzehnten Phosphatabbau im US-Bundesstaat Idaho. Phosphor ist ein zentraler Rohstoff für zahlreiche industrielle Anwendungen, darunter Düngemittel, Pharmawirkstoffe, Spezialchemikalien und Batterietechnologien.
Im Oktober erhielt Bayer die Genehmigung für die Erschließung weiterer Phosphorvorkommen in der Region Soda Springs. Kurz darauf erklärte die US-Regierung Phosphat offiziell zu einem strategisch wichtigen Rohstoff.
Das US-Innenministerium nahm das Mineral in eine Liste von rund 60 Materialien auf, die für Wirtschaft und nationale Sicherheit als unverzichtbar gelten.
Für die Industriepolitik der USA passt diese Entscheidung in eine breitere Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe entlang industrieller Wertschöpfungsketten.
Der radikale Umbau bei Bayer: CEO Bill Anderson verändert den Konzern
Parallel zu diesen politischen Entwicklungen hat sich auch die interne Strategie von Bayer verändert. Seit 2023 wird der Konzern von CEO Bill Anderson geführt.
Der Amerikaner brachte eine Managementphilosophie aus der Biotech-Industrie des Silicon Valley nach Leverkusen. Dort gilt häufig das Prinzip, dass schnelle Entscheidungen wichtiger sind als perfekt ausgearbeitete Prozesse.
Als Anderson das Unternehmen übernahm, traf er auf eine Organisation, die stark von juristischen Risiken geprägt war. Entscheidungsprozesse waren komplex, Hierarchien zahlreich und Innovation oft durch umfangreiche Freigabestrukturen gebremst.
Anderson reagierte mit einem umfassenden Umbau. Managementebenen wurden reduziert, Abteilungen in kleinere Teams organisiert und rund 13.000 Stellen abgebaut – ein großer Teil davon im Management.
Ziel dieser Veränderungen war es, den Konzern wieder stärker auf Innovation und operative Entscheidungen auszurichten.
Widerspruch in Washington: Trumps Regierung unterstützt Bayer – trotz Glyphosat-Kritik im Kabinett
Die politische Unterstützung aus Washington ist allerdings nicht frei von Widersprüchen. Ausgerechnet im Kabinett von Präsident Donald Trump sitzt mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. einer der bekanntesten Kritiker von Glyphosat.
Kennedy war bereits 2018 in jenem Verfahren involviert, in dem erstmals juristisch festgestellt wurde, dass eine Krebserkrankung mit einem Monsanto-Produkt in Verbindung gebracht werden könne. In der Vergangenheit gehörte er zu den lautstärksten Kritikern der Chemie- und Agrarindustrie und positionierte sich wiederholt gegen den Einsatz von Glyphosat.
Vor diesem Hintergrund wirkt die aktuelle politische Entwicklung umso bemerkenswerter. Während Kennedy lange als Gegner von Glyphosat galt, argumentieren andere Teile der US-Regierung stärker aus industrie- und geopolitischer Perspektive.
Glyphosat ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizid und gilt als zentraler Bestandteil moderner Agrarsysteme. Ein Wegfall des Wirkstoffs würde nicht nur landwirtschaftliche Erträge beeinflussen, sondern auch globale Marktstrukturen verändern.
Dass selbst ein langjähriger Kritiker wie Kennedy Teil einer Regierung ist, die Bayer indirekt unterstützt, verdeutlicht, wie stark sich die Debatte inzwischen von einer reinen Gesundheitsfrage zu einer industriepolitischen und geopolitischen Fragestellung entwickelt hat.
Die entscheidende Frage vor dem Supreme Court: Könnten Glyphosat-Klagen bald enden?
Trotz politischer Unterstützung bleibt der Ausgang des Glyphosat-Konflikts weiterhin offen.
Eine zentrale Rolle wird nun der US-Supreme Court spielen. Dort wird darüber entschieden, ob US-Bundesrecht einzelstaatliche Warnpflichten bei Chemikalien überstimmen kann.
Im Kern geht es um die Frage, ob Schadenersatzansprüche zulässig sind, wenn ein Warnhinweis fehlt, obwohl die nationale Umweltbehörde diesen Hinweis zuvor untersagt hat.
Sollte das Gericht zugunsten des Bundesrechts entscheiden, könnten viele der laufenden Glyphosat-Klagen ihre Grundlage verlieren.
Die Anhörung ist für April angesetzt, eine Entscheidung wird bis Juni erwartet.
Was das Urteil für Bayer bedeuten könnte: Die Zukunft der Agrarchemie steht auf dem Spiel
Für Bayer selbst ist die aktuelle Entwicklung ein wichtiger Schritt im Versuch, die Folgen der Monsanto-Übernahme langfristig zu überwinden.
Der Aktienkurs des Unternehmens liegt zwar weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Übernahme im Jahr 2018, hat sich jedoch in den vergangenen Monaten spürbar erholt.
Sollte der juristische Druck nachlassen, könnten auch strategische Optionen wieder diskutiert werden, die bislang aufgrund der Prozessrisiken kaum realistisch waren.
Dazu gehört insbesondere eine mögliche Neuordnung des Konzerns. Bayer vereint heute drei sehr unterschiedliche Geschäftsbereiche: Pharma, Consumer Health und Agrarchemie.
Diese Sparten folgen unterschiedlichen Marktlogiken und werden an den Kapitalmärkten gemeinsam bewertet – häufig mit einem Bewertungsabschlag.
Ohne die Belastung durch Glyphosat-Klagen könnte Bayer erstmals wieder frei über seine zukünftige Struktur entscheiden. In der Branche wird seit längerem über mögliche Abspaltungen einzelner Geschäftsbereiche diskutiert.
Sollte es dazu kommen, könnte sich zeigen, dass die aktuelle politische und juristische Entwicklung nicht nur den Glyphosat-Konflikt entschärft, sondern auch die strategische Zukunft eines der größten Chemiekonzerne Europas neu definiert.