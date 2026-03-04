Agrarchemie Geopolitik : Glyphosat wird geopolitisch: Warum Bayer plötzlich Unterstützung aus Washington bekommt

04.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Der Rechtsstreit um Glyphosat hat Bayer Milliarden gekostet. Doch eine Entscheidung aus dem Weißen Haus und ein mögliches Grundsatzurteil vor dem US-Supreme Court könnten die Ausgangslage für den Chemie- und Agrarkonzern grundlegend verändern – mit Folgen für die globale Agrar- und Rohstoffindustrie.
Trump mit Maga-Kappe, Bayer-Logo
© APA / Adobe Stock

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
04.03.2026
Letzte Aktualisierung
04.03.2026
Rudolf Loidl