So sieht sich Magna gerne selbst: Als Partner für Entwicklung, Industrialisierung und komplette Fahrzeugproduktion. Als Unternehmen, das nicht nur Autos baut, sondern Ideen auf die Straße bringt. Und als Abkürzung für Hersteller, die schnell mit einem neuen Modell in den Markt wollen. Aber zuletzt galt Magna Steyr eher als Problemfall. Weniger Volumen, Personalabbau, auslaufende Programme. Magna Steyr wirkte plötzlich nicht mehr wie ein industrielles Aushängeschild, sondern wie ein Werk auf der Suche nach einer Zukunft.

Doch dieses Bild beginnt zu kippen: Mercedes dürfte die G-Klasse-Produktion bis 2034 verlängern. Mit Xpeng und GAC kommen neue Aufträge aus China. Und mit McLaren steht schon der nächste große Name im Raum. Magna verkauft heute nicht mehr nur freie Fertigungskapazität. Das Unternehmen verkauft etwas Größeres: Engineering, Industrialisierung, flexible Produktion und den schnellen Weg in den europäischen Markt. Oder anders gesagt: Graz soll nicht mehr nur Autos bauen. Graz soll für neue Hersteller das Tor nach Europa werden.