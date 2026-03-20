Autoindustrie : Warum Xpeng und GAC jetzt auf Magna Steyr setzen

20.03.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Nach Produktionsrückgang, der Fisker-Pleite und mehreren auslaufenden Fahrzeugprogrammen steht Magna Steyr in Graz massiv unter Druck. Der frühere Vorzeigestandort kämpft seit Jahren mit sinkender Auslastung, wegbrechenden Volumen und der Frage, wie das alte Auftragsfertiger-Modell noch funktionieren soll. Neue Programme von Xpeng und GAC bringen nun wieder Bewegung ins Werk und könnten Graz als Produktionsstandort für den Europa-Start chinesischer Hersteller neu positionieren. Doch noch ist völlig offen, ob daraus tatsächlich ein dauerhaft tragfähiges Geschäftsmodell entsteht.

Inhalt

Magna Steyr Karosserievermessung

Karosseriebau bei Magna Steyr in Graz: Neue Partner aus China sollen dem Standort wieder mehr Auslastung und eine neue Rolle in Europa bringen.

- © Magna Steyr

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Erstveröffentlichung
20.03.2026
Letzte Aktualisierung
19.03.2026
Dominique Otto