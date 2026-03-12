Termoli war ursprünglich als Standort einer Batteriegigafactory vorgesehen. Das Projekt der Automotive Cells Company – einem Gemeinschaftsunternehmen von Stellantis, Mercedes-Benz und TotalEnergies – sollte den Standort zu einem wichtigen Baustein der europäischen Batterieversorgung für Elektrofahrzeuge machen.

>>> Stellantis-Rückzug: Milliarden-Wende zugunsten der USA

Nachdem ACC seine Expansionspläne jedoch angesichts einer schwächeren Marktdynamik bei Elektroautos angepasst hatte, wurde das Projekt in Termoli gestoppt. Stellantis reagiert nun mit einer Neuausrichtung der industriellen Nutzung des Werks.

Im Mittelpunkt steht eine Investition von 41 Millionen Euro in die Produktion eines eDCT-Hybridgetriebes. Diese automatisierten Doppelkupplungsgetriebe werden in zahlreichen Hybridmodellen des Konzerns eingesetzt und verbinden einen Verbrennungsmotor mit elektrischer Unterstützung.

Der Produktionsstart ist für 15. September 2026 vorgesehen. Die Installation der Produktionslinien soll bis Ende April 2026 abgeschlossen sein, Vorserien sind zwischen Juni und Juli geplant. Neben der Endmontage werden in Termoli auch mehrere vorgelagerte Fertigungsschritte stattfinden. Perspektivisch könnte die Produktion bis zu 288 zusätzliche Arbeitsplätze erfordern.