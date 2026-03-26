KTM nach Insolvenz : KTM schreibt wieder Gewinn – warum die Krise trotzdem nicht vorbei ist
Die Insolvenz bei KTM hat tiefe Spuren hinterlassen. Das zeigt sich nicht nur im massiven Umsatzeinbruch des Jahres 2025, sondern auch daran, wie stark die operative Entwicklung von Sanierungseffekten überlagert wird. Zwar meldet die heutige Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, für die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres wieder einen deutlich höheren Motorradabsatz. Doch die Jahreszahlen machen vor allem eines deutlich: Die Sanierung war kein kosmetischer Eingriff, sondern ein tiefgreifender Einschnitt in Produktion, Bilanz und Marktauftritt.
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Besonders sichtbar wird das beim Umsatz. 2025 setzte das Unternehmen nur noch 1,01 Milliarden Euro um, fast 50 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Hauptgrund nennt die Gesellschaft, dass in der ersten Jahreshälfte wegen der Firmensanierung kaum KTM-Motorräder produziert werden konnten. Die Krise traf damit das industrielle Kerngeschäft unmittelbar. Es ging nicht nur um sinkende Nachfrage oder Margendruck, sondern um eine Phase, in der die Produktion selbst weitgehend ausfiel.
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KTM verkaufte weniger – und musste die Lager mit Rabatten räumen
Auch die Absatzzahlen belegen die Tiefe des Einschnitts. Im Gesamtjahr 2025 wurden 210’000 Motorräder verkauft, ein Rückgang von 28 Prozent. Gleichzeitig fiel der Umsatz mit minus 46 Prozent deutlich stärker als der Absatz. Das deutet auf einen zusätzlichen Belastungsfaktor hin: hohe Rabatte. Damit wird sichtbar, dass die Sanierung nicht allein über Finanzierung und Bilanz lief, sondern auch über den Markt. Übervolle Lager mussten reduziert, Fahrzeuge offenbar mit Preiszugeständnissen abverkauft werden.
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Gerade der Lagerabbau gehört zu den zentralen Elementen der Restrukturierung. Per Ende Jahr sank der Bestand von knapp 250’000 auf rund 147’000 Fahrzeuge. Das ist ein erheblicher Rückgang und ein Hinweis darauf, wie gross das Missverhältnis zwischen Produktion, Absatz und Lagerhaltung zuvor geworden war. Dass das Management nun auch für die ersten Monate des laufenden Jahres weitere Fortschritte beim Abbau der Bestände meldet, zeigt: Die Bereinigung ist zwar vorangekommen, aber noch nicht abgeschlossen.
Der Gewinn bei KTM sieht stark aus – kommt aber vor allem aus der Sanierung
Auf den ersten Blick wirkt die Ertragslage 2025 spektakulär verbessert. Das Ebitda stieg auf 874 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 481 Millionen Euro angefallen war. Auch unter dem Strich weist das Unternehmen einen Gewinn von 590 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 1,08 Milliarden Euro im Vorjahr. Doch diese Verbesserung beruht nicht auf einer operativen Rückkehr zur Normalität. Entscheidend war vielmehr ein einmaliger Sanierungsertrag von rund 1,2 Milliarden Euro, nachdem ein Grossteil der Gläubiger auf Forderungen verzichtet hatte.
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Damit liegt der Kern der Sanierung offen zutage: Die Bilanz wurde in erheblichem Umfang durch Schuldenerleichterungen stabilisiert. Der ausgewiesene Gewinn ist deshalb nur begrenzt Ausdruck einer wiedererstarkten Ertragskraft. Im gelieferten Material wird ausdrücklich festgehalten, dass ohne den einmaligen Sanierungsertrag von 1’193 Millionen Euro alle Erfolgszahlen „dunkelrot“ wären. Das überrascht angesichts des Produktionsunterbruchs und des schwierigen Geschäftsjahres zwar nicht, relativiert aber jede allzu positive Lesart der Zahlen.
KTM hat die Bilanz stabilisiert – jetzt beginnt der eigentliche Härtetest
Dennoch zeigt die Sanierung Wirkung. Die Nettoverschuldung konnte von 1,643 Milliarden auf 798 Millionen Euro gesenkt werden. Auch der freie Cashflow hat sich deutlich verbessert: Der Fehlbetrag verringerte sich von 777 auf 34 Millionen Euro. Die Geldvernichtung, so heisst es im Ausgangstext, habe nahezu gestoppt. Zudem stieg die Eigenkapitalquote bis Ende Dezember auf 24,3 Prozent. Zusammengenommen deuten diese Kennzahlen darauf hin, dass die Restrukturierung vor allem auf finanzielle Stabilisierung, Entschuldung und die Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit zielte.
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Operativ steht das Unternehmen nun vor der nächsten Bewährungsprobe. Für das laufende Geschäftsjahr soll der Schwerpunkt unverändert auf der Verbesserung der Profitabilität liegen. Genannt werden Effizienzsteigerungen, die Straffung von Strukturen, eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios sowie die Stärkung der internationalen Produktions- und Vertriebsorganisation. Diese Punkte zeigen, dass die Sanierung nicht nur rückblickend bilanziell verarbeitet wird, sondern in die laufende Unternehmenssteuerung hineinreicht. Es geht nicht mehr nur darum, eine Krise zu überstehen, sondern darum, das Geschäftsmodell belastbarer zu machen.
KTM verkauft wieder mehr – doch der Ausblick bleibt auffallend vage
Dass sich die Lage verbessert hat, unterstreicht das Management mit Verweis auf das laufende Jahr. Laut CEO Gottfried Neumeister wurden bislang mehr als doppelt so viele Motorräder verkauft wie im ersten Quartal des Vorjahres. Die Belebung habe bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 eingesetzt, die neuen Modelle würden am Markt sehr gut aufgenommen. Das spricht dafür, dass sich KTM beziehungsweise Bajaj Mobility aus der akuten Lähmung des Sanierungsjahres herausarbeitet.
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Gleichzeitig bleibt der Ausblick auffallend vage. Das Management stellt lediglich Effizienzsteigerungen durch Kostenreduktion sowie eine „deutliche Absatz- und Umsatzsteigerung“ in Aussicht. Konkrete Grössenordnungen fehlen. Gerade für ein Unternehmen, das nach Insolvenz und Sanierung Vertrauen zurückgewinnen muss, ist das bemerkenswert. Der Verzicht auf präzisere Zielwerte dürfte auch damit zusammenhängen, dass vieles noch schwer abschätzbar ist. Hinzu kommen laut Unternehmen geopolitische Herausforderungen und mögliche negative Auswirkungen, gegen die derzeit Gegenmassnahmen evaluiert werden.
So ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Sanierung hat Bajaj Mobility finanziell sichtbar entlastet: Schulden wurden reduziert, Lagerbestände abgebaut, der Cash-Abfluss massiv verringert. Gleichzeitig bleibt die operative Lage fragil. Der Umsatz ist eingebrochen, die Produktion war zeitweise nahezu stillgelegt, und die ausgewiesene Rückkehr in die Gewinnzone beruht wesentlich auf einem einmaligen Sanierungseffekt. Der Neustart ist also real, aber er ist noch kein Beweis für eine nachhaltig wiederhergestellte Ertragskraft.
Was seit der Insolvenz erreicht wurde, ist damit vor allem eines: Stabilisierung. Ob daraus auch eine belastbare Erholung wird, muss das Unternehmen erst noch zeigen.