Bei Rosenbauer prallen derzeit zwei Geschwindigkeiten aufeinander, die kaum weiter auseinanderliegen könnten. Ein Feuerwehrfahrzeug wird für einen Produktlebenszyklus von 15 Jahren entwickelt. Die industrielle Welt, in der der Konzern arbeitet, denkt teilweise in Zeiträumen von 25 Jahren. Daneben steht eine KI-Industrie, in der Modelle, Preise und Abrechnungssysteme innerhalb weniger Wochen wechseln. "KI fährt mit Schallgeschwindigkeit“, beschreibt CTO Thomas Biringer die Situation. Rosenbauer versucht deshalb gar nicht erst, jedem neuen Foundation Model hinterherzulaufen. Der Feuerwehrausrüster baut stattdessen eine Architektur mit zwei Geschwindigkeiten auf.

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Microsoft Copilot bildet die breite Basis. Anspruchsvollere Nutzer erhalten zusätzliche Werkzeuge. In der Softwareentwicklung werden teure Frontier-Modelle mit billigeren Modellen kombiniert. Eigene KI-Kompetenz wird dort aufgebaut, wo sie strategisch notwendig ist. Standardanwendungen will Rosenbauer dagegen möglichst kaufen.

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Das geschieht in einem Konzern, der 2025 mit 1,429 Milliarden Euro Umsatz das erfolgreichste Jahr seiner 160-jährigen Geschichte absolvierte. Ende 2025 beschäftigte Rosenbauer 4.922 Menschen, Mitte 2026 waren es bereits 5.039. Der Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni 2026 rund 2,43 Milliarden Euro. Allein 2025 investierte der Konzern 35,7 Millionen Euro oder 2,5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

KI wird für Rosenbauer damit zu einer Produktivitätsfrage in einem wachsenden Unternehmen und gleichzeitig zu einem Teil der eigenen Produktwelt. Sie schreibt Code, unterstützt Mitarbeiter im Büro und optimiert Produktionsplanung. Sie analysiert internationale Steuerfragen. Sie erkennt Bauteile in der Helmfertigung. Und im nächsten Schritt soll sie Feuerwehrleuten helfen, Menschen, Hindernisse, Stromleitungen und Gefahrenlagen schneller zu erkennen.

Zwei Geschwindigkeiten

Die KI-Strategie selbst ist bewusst langfristig angelegt. Biringer und AI Manager Felix Stadler unterscheiden dabei mehrere Technologiewelten. Large Language Models und agentische KI bilden einen Block, klassische Deep-Learning-Anwendungen einen weiteren. Darüber liegen Governance, Kompetenzen und ein Prozess zur Auswahl der Use Cases. Die kurzfristige Umsetzung bleibt dagegen beweglich.



Vor rund zwei Jahren bildete Rosenbauer ein fachbereichsübergreifendes KI-Gremium. Gemeinsam mit der Vorstandsebene wurde eine Strategie formuliert. Daraus entstanden eigene Ressourcen, darunter die Position des AI Managers. In einer Konzernrichtlinie wurde festgelegt, wie KI eingesetzt werden darf. Parallel begann das Unternehmen, Mitarbeiter in Prompting, Agentenbau und der Suche nach sinnvollen Anwendungen zu schulen. Stadlers Aufgabe besteht nicht darin, täglich eine Rangliste der besten LLMs zu aktualisieren. Genau das wäre für die breite Organisation kaum beherrschbar. „Diese Technologie schreitet zu schnell voran“, sagt er. Rosenbauer setzt vielmehr stark auf Standardplattformen. Der Konzern ist tief in der Microsoft-Welt verankert und nutzt für einen großen Teil der Büroarbeit Copilot. Dahinter können unterschiedliche Foundation Models arbeiten.

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Entscheidend ist für Stadler inzwischen weniger, ob ein Modell in einem Benchmark fünf Prozent besser abschneidet. „Es ist mittlerweile viel weniger relevant, welches das neueste KI-Modell ist. Wichtiger ist, wie dieses Sprachmodell in die Arbeitsumgebung integriert ist“, sagt Biringer. Die Maxime: Ein hypothetisches Spitzenmodell nützt wenig, wenn es weder Unternehmensdaten noch Prozesse kennt. Ein etwas schwächeres Modell, das dagegen kontrolliert auf relevante Informationen zugreifen kann, kann im Alltag deutlich wertvoller sein.

Haiku erledigt, Opus plant

Am deutlichsten wird diese Mehrmodellstrategie in der Softwareentwicklung. Genau dort spürt Rosenbauer auch jene Kostenverschiebung, die derzeit zahlreiche Industrieunternehmen überrascht. Die Copilot-Kosten für klassische Office-Anwendungen sind über einen mehrjährigen Rahmenvertrag relativ gut planbar. In der Softwareentwicklung verändert sich die Rechnung dagegen in Richtung verbrauchsabhängiger Nutzung. GitHub hat sein Copilot-Abrechnungssystem mit 1. Juni 2026 fundamental umgestellt. Früher wurden höherwertige Modelle über sogenannte Premium Requests und Modellmultiplikatoren verrechnet. Seither hängt der Verbrauch von zwei Faktoren ab. Welches Modell läuft und wie viele Input-, Output- und Cache-Tokens die jeweilige Interaktion benötigt. Daraus entstehen AI Credits. Ein AI Credit entspricht einem US-Cent. Copilot Business kostet öffentlich 19 Dollar je Nutzer und Monat und umfasst regulär 1.900 AI Credits. Copilot Enterprise kostet 39 Dollar und enthält 3.900 Credits. Bestehende Unternehmenskunden erhalten bis 1. September 2026 vorübergehend höhere Kontingente. Danach sinken sie auf die regulären Mengen. Zusätzlicher Verbrauch wird nutzungsabhängig verrechnet.

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Rosenbauer hat die Preisbewegung unmittelbar bemerkt. Die Reaktion des Unternehmens ist nicht, die leistungsfähigsten Modelle zu sperren. Die Entwickler sollen lernen, Intelligenz wirtschaftlich einzusetzen. Ein teures Modell zerlegt zunächst eine komplexe Entwicklungsaufgabe, erstellt einen Plan und denkt über die Architektur nach. Anschließend übernimmt ein kleineres, billigeres Modell große Teile der Ausführung. Konkret nennt Rosenbauer Claude Haiku von Anthropic und Gemini Flash von Google für kostengünstigere Arbeitsschritte. Für die anspruchsvolleren Teile greifen Entwickler unter anderem zu Claude Opus oder GPT-5.5 in Codex. Die Mitarbeiter dürfen dabei selbst auswählen, welches Modell für ihre Aufgabe am sinnvollsten ist. Modellkompetenz wird damit zu einer kaufmännischen Fähigkeit des Entwicklers.