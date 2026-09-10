Rosenbauer Automotive : KI-Offensive bei Rosenbauer: Warum China-Verbindungen besonders streng geprüft werden

10.09.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Bei Rosenbauer treffen 15-jährige Produktzyklen auf eine KI-Welt im Wochentakt. Der Konzern setzt auf Microsoft Copilot, nutzt teure Frontier-Modelle nur bei klarem Mehrwert und prüft LLMs mit "China-Connect" besonders streng.
Biringer Rosenbauer

"Ein teures Modell zerlegt die Entwicklungsaufgabe, anschließend übernimmt ein kleineres, günstigeres Modell die Ausführung." 
Thomas Biringer, CTO Rosenbauer 

- © Rosenbauer, Montage: KI

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Erstveröffentlichung
10.09.2026
Letzte Aktualisierung
10.09.2026
Daniel Pohselt