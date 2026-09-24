Im Verhältnis der deutschen Automobilindustrie zu China zeichnet sich ein bemerkenswerter Strategiewechsel ab. Der Verband der Automobilindustrie (VDA), der mehr als 620 Hersteller und Zulieferer vertritt, öffnet sich stärker als bisher für handelspolitische Schutzmaßnahmen gegen chinesische Konkurrenz. Zu seinen Mitgliedern gehören praktisch alle großen deutschen Fahrzeughersteller sowie zahlreiche Zulieferunternehmen.

Über viele Jahre gehörte der VDA zu den entschiedensten Befürwortern offener Märkte. Die Begründung lag auf der Hand: Kaum eine Industrie in Deutschland ist international so eng verflochten wie die Autobranche, und China entwickelte sich für Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und ihre Zulieferer zu einem der wichtigsten Produktions- und Absatzmärkte weltweit.

Diese Grundhaltung wird nicht aufgegeben. Doch die Bedingungen, unter denen freier Handel funktionieren könne, bewertet der Verband inzwischen offenbar anders.