Die zunehmende Alterung erfordert nicht nur mehr Ressourcen seitens der Gemeinden, sie schwächt gleichzeitig auch die regionale Wirtschaft, die auf der Einnahmenseite wichtig für die Kommunen ist. „Denn häufig sind pflegende Angehörige mit ihren Aufgaben überfordert, müssen in Kurzarbeit wechseln oder gar ihre Jobs aufgeben“, so der Soziologe Hannes Heissl vom Institut für gesellschaftlichen Wandel (IGW) in Wien. Er spricht sich angesichts der absehbaren Entwicklungen in den nächsten Jahren für ein Umdenken aus. „Gerade im ländlichen Raum ist es hoch an der Zeit, nicht länger an jenem Paradigma festzuhalten, das vorsieht, ältere und zu pflegende Menschen so lange wie möglich in ihren Einfamilienhäusern zu behalten. Einerseits fehlt dort sehr oft die Infrastruktur und andererseits werden wir sehr bald mit der Situation konfrontiert sein, dass die Pflegekräfte aus Ländern wie der Slowakei oder Ungarn nicht mehr so einfach verfügbar sind. Die werden in ihrer Heimat gebraucht und dort auch attraktive Jobs finden“, ist Heissl überzeugt.