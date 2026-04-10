Der heimische Stahlerzeuger voestalpine hat mit „greentec steel“ einen Stufenplan für die grüne Stahlproduktion entwickelt, in dessen ersten Schritt je ein Elektrolichtbogenofen (EAF) in Linz und Donawitz errichtet wird. Mit dem teilweisen Umstieg von der Hochofen- auf die Elektrostahlroute können bereits ab 2027 die CO2-Emissionen um bis zu 30 % reduziert werden, was knapp 4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr entspricht – das sind fast 5 % der CO2-Emissionen Österreichs. Damit ist greentec steel das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Neben dem Strom sollen diese EAFs auch mit Schrott betrieben werden. „Damit verändert sich der Rohstoffmix; zusätzlich zu Kohle und Erzen wird nun mehr Schrott an den Standort gebracht. Das führt zu einer starken Veränderung des gesamten Transportes hier am Standort und in der Zuführung“, erklärt Christian Janecek. Der gesamte Schrottverkehr wird dabei zukünftig über die Schiene abgewickelt.



Neben der voestalpine streben auch andere europäische Stahlwerke die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion an. Daher werde zukünftig der Schrottbedarf in Europa insgesamt stark wachsen und es gehe darum, auch langfristig den Schrottbedarf zu sichern, erklärt Markus Schinko, der als Geschäftsführer der LogServ-Tochter CargoServ auch für den Gütertransport auf der Schiene zuständig ist. „Wir haben das Schrott-Sourcing auf drei Säulen aufgebaut: Einerseits kaufen wir den Schrott direkt von unseren Kunden aus der Automobilindustrie in einem Closed-Loop-Konzept, das ist der klassische Paketschrott. Die zweite Säule sind die klassischen Schrott-Händler wie etwa Eisen Neumüller in Ennsdorf oder die Scholz-Gruppe, an der die voestalpine auch beteiligt ist. Die dritte Säule betrifft unseren Eigenschrottanteil. So wollen wir den Schrottbedarf sicherstellen – daraus entstehen aber auch unterschiedliche Logistikanforderungen“, erklärt Schinko.Der heimische Stahlerzeuger voestalpine hat mit „greentec steel“ einen Stufenplan für die grüne Stahlproduktion entwickelt, in dessen ersten Schritt je ein Elektrolichtbogenofen (EAF) in Linz und Donawitz errichtet wird. Mit dem teilweisen Umstieg von der Hochofen- auf die Elektrostahlroute können bereits ab 2027 die CO2-Emissionen um bis zu 30 % reduziert werden, was knapp 4 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr entspricht – das sind fast 5 % der CO2-Emissionen Österreichs. Damit ist greentec steel das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Neben dem Strom sollen diese EAFs auch mit Schrott betrieben werden. „Damit verändert sich der Rohstoffmix; zusätzlich zu Kohle und Erzen wird nun mehr Schrott an den Standort gebracht. Das führt zu einer starken Veränderung des gesamten Transportes hier am Standort und in der Zuführung“, erklärt Christian Janecek. Der gesamte Schrottverkehr wird dabei zukünftig über die Schiene abgewickelt.



Neben der voestalpine streben auch andere europäische Stahlwerke die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion an. Daher werde zukünftig der Schrottbedarf in Europa insgesamt stark wachsen und es gehe darum, auch langfristig den Schrottbedarf zu sichern, erklärt Markus Schinko, der als Geschäftsführer der LogServ-Tochter CargoServ auch für den Gütertransport auf der Schiene zuständig ist. „Wir haben das Schrott-Sourcing auf drei Säulen aufgebaut: Einerseits kaufen wir den Schrott direkt von unseren Kunden aus der Automobilindustrie in einem Closed-Loop-Konzept, das ist der klassische Paketschrott. Die zweite Säule sind die klassischen Schrott-Händler wie etwa Eisen Neumüller in Ennsdorf oder die Scholz-Gruppe, an der die voestalpine auch beteiligt ist. Die dritte Säule betrifft unseren Eigenschrottanteil. So wollen wir den Schrottbedarf sicherstellen – daraus entstehen aber auch unterschiedliche Logistikanforderungen“, erklärt Schinko.