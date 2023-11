Über die drei Kaskaden der Krimmler Wasserfälle – es sind die weltweit fünfthöchsten – donnern durchschnittlich zwischen 20 und 35 Kubikmeter pro Sekunde in die Tiefe. Die Speicherkapazität der beiden Kapruner Talsperren Wasserfallboden und Mooserboden beträgt 166 Millionen Kubikmeter und aus den Gasteiner Heilquellen sprudeln täglich 4.320 Kubikmeter Thermalwasser. Diese Wassermassen prägen auf jeweils völlig unterschiedliche Weise den Nationalpark Hohe Tauern, liegen auf einer Strecke von etwa 70 Kilometern verteilt und sind mitbestimmend für das Bild vom wasserreichen Österreich. Diese nasse Wirklichkeit hat zwei Gesichter. Auf den Hängen der Sonnseite wird die Trockenheit zum Problem. Quellen versiegen und Dürre macht sich breit. Elisabeth Köstinger, ehemalige Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat kurz vor ihrem Rücktritt noch die Studie „Wasserschatz Österreich“ präsentiert. „Österreich verfügt über große Wasservorkommen und zählt zu den wasserreichsten Regionen der Welt. Quellen, Wasserfälle, eindrucksvolle Gebirgsbäche, Flüsse und Seen prägen über weite Strecken das Landschaftsbild. Diese Wasservorkommen und das nicht sichtbare Grundwasser sind wesentliche Grundlagen für die Trinkwasserversorgung, die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion sowie für Industrie, Gewerbe und den Tourismus.“

In der Studie wird zwar zum Ausdruck gebracht, jetzt schon die Weichen für unsere Wasserzukunft stellen und dafür die nötigen Daten und Fakten zu liefern zu wollen, die Beantwortung wesentlicher Fragen erledigte der Report allerdings nicht. Was den Wert des Wassers als betriebswirtschaftlich zu definierende Größe betrifft: Fehlanzeige. Und trotzdem hat die Studie ihre Berechtigung, wurden doch erstmals und eingehend der Wasserbedarf für das gesamte Land sowie die daraus abzuleitenden Entwicklung auch in Bezug auf den Klimawandel in den kommenden 30 Jahren untersucht.



„Aktuell“, so ist in der Studie zu lesen, „kann der Bedarf aus dem Grundwasser nachhaltig gedeckt werden“. Für den Zeithorizont 2050 weist das Wasserschatz-Szenario die Beurteilung „günstig“ dahingehend aus, dass in einigen Regionen die Nutzungsintensitäten steigen und die Anzahl der Gebiete mit sehr hoher Ausnutzung zunehmen, aber die Nutzungsintensität überall noch unter 100 Prozent bleibt. Als „ungünstig“ wird ausgewiesen, dass der Bedarf in einigen Regionen die verfügbaren Ressourcen übersteigen kann. Das heißt kurz zusammengefasst, dass es in bestimmten Regionen zu Versorgungsproblemen mit Grundwasser kommen wird. Man nennt das dann Nutzungskonflikte.

Das durch den Klimawandel bedingte Verschwinden der Gletscher wirkt sich nachhaltig nachteilig auf die Wassermengen in den Fließgewässern aus. Die deutlich zu hohen Temperaturen in der traditionell kühleren Jahreszeit führen zum Rückgang der Niederschläge, wie es sich zu Beginn des heurigen Winters ganz deutlich gezeigt hat. Zu später und zu geringer Schneefall führt zu einer unzureichenden Schneedecke, die als wichtiges Wasserreservoir für die niederschlagsfreie Frühlingszeit gilt. Nicht nur die Böden werden unzureichend mit Wasser versorgt, auch der niedrige Grundwasserspiegel bleibt bestehen, in höheren Lagen führt das vermehrt zum Versiegen von Quellen, was für die Bewirtschaftung von Alm- und Schutzhütten schwerwiegende Folgen mit sich bringt. Damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet und professionelle Dürrepräventionen betrieben werden kann, ist ein flächendeckendes Monitoring eine der Grundvoraussetzungen, wie es Klaus Haslinger, Leiter der Kompetenzeinheit Klimasaystem und Klimafolgen bei der Geosphere Austria (vormals ZAMG), einfordert. Intern wird bei Geosphere eine Dürre-Monitoring-System betrieben. In dieses Monitoring gehören die Pegelstände der Oberflächengewässer selbstverständlich eingebunden.

Der durchschnittliche jährliche Wasserverbrauch in Österreich beläuft sich auf insgesamt 3,14 Milliarden Kubikmeter. Davon verbrauchen Industrie und Gewerbe 70 Prozent, Haushalte 24, die Landwirtschaft und ausgewählte Dienstleistungen 2 Prozent. Gedeckt wird dieser Bedarf zu 60 Prozent aus Oberflächengewässern, dies vor allem als Kühlwasser für Industrie und Gewerbe, für die Landwirtschaft sowie für die Beschneiungsanlagen in den Wintersportzentren. Die restlichen 40 Prozent, etwa 1,2 Milliarden Kubikmeter, werden zu 68 Prozent aus dem Grundwasser und zu 32 Prozent aus Quellwasser gespeist.

Es ist belegt und unbestritten sowie zugleich eine Handlungsaufforderung, dass sich die Grundwasserreserven in Europa reduzieren. Dies vor allem als Folge einer Dürre, der schwersten über einen Zeitraum von 500 Jahren. Davon besonders betroffen ist der Südwesten Europas, insbesondere Frankreich und Spanien. Aber auch hierzulande trocknen Seen aus, versiegen Quellen und reduziert sich der Grundwasserspiegel. Die Herausforderungen sind von Fall zu Fall ganz unterschiedlich, entsprechend differenziert gestalten sich auch die notwendigen Kompensationsmaßnahmen, die nur zum Teil kurzfristiger Natur sind.