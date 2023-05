Laut Internationaler Energieagentur entfallen mehr als 80 Prozent der weltweiten Kohlenstoffdioxidemissionen auf den Energiesektor. Logisch also, dass eine konsequente Reduktion des Energiekonsums von Gebäuden, Industrieanlagen oder ganzen Volkswirtschaften einen deutlichen Effekt auf Klima und Umwelt hätte. Doch Energieeffizienz wurde in vielen Unternehmen bisher oftmals noch zu nachlässig behandelt. Angesichts weiterhin hoher Energiepreise und verschärfter Umweltmaßnahmen hat hier jedoch ein Umdenken stattgefunden. Insbesondere in energieintensiven Branchen gilt es, Einsparpotenziale zu entdecken und zu nutzen. Neben einem erhöhten Automatisierungsniveau und intelligenten Softwarelösungen für das Energiemanagement, lassen sich insbesondere mit einem smarten Motormanagement schon mit vergleichsweise einfachen Mitteln bemerkenswerte Effizienzgewinne erzielen – mit deutlichen Folgen für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.



Um eine adäquate und zukunftssichere Energiestrategie zu entwickeln, ist ein hohes Maß an Expertise nötig – und das gleich in mehrfacher Hinsicht: technisch, wirtschaftlich und juristisch. Messen wie die SMART Automation bieten daher eine gute Möglichkeit, sich über die neusten Lösungen zu informieren. Dort zeigen Branchenspezialisten wie etwa Schneider Electric ein breites Angebot IoT-fähiger Hard- und Softwarelösungen, die sich mit spezialisierten Beratungs- und Dienstleistungsangeboten für das Energiemanagement kombinieren lassen. Diese Kombination aus Hardware, Software und Serviceleistungen ermöglicht es Industrieunternehmen, bereits mit geringen Mitteln dringend nötige Einsparungen und Entlastungen zu erzielen.