Nicht mehr gesetzeskonform – und vor allem nicht mehr sicher: Dieses Bild zeigt sich auf vielen Dächern von Gewerbe- und Industriebauten in Österreich. Was viele nicht wissen: Die Haftung für alle Folgen bei einem Unfall liegt beim Gebäudeeigentümer, der oft gar nichts von der mangelhaften Ausführung der Absturzsicherung auf seinem Dach weiß. Die Systeme stammen meist aus Zeiten, als die gesetzlichen Vorschriften noch wesentlich laxer waren.



Was bei einem Unfall passiert, will man sich gar nicht ausdenken: Hält eine Absturzsicherungen nicht, was sie verspricht, kann das im schlimmsten Fall tödlich enden – und mit hohen Kosten für den Gebäudeeigentümer.