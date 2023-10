Am 28. September lud ICON rund 350 Klient*innen – darunter namhafte Vertreter*innen der heimischen Industrie – Mitarbeiter*innen und Wegbegleiter*innen zur Jubiläumsfeier ein. Seit 30 Jahren stehen die “Global Taxperts” für Kompetenz in internationalen Steuerfragen und beraten vorwiegend mittelständische Unternehmen aus Österreich und Deutschland.



Geschäftsführer Karl Mitterlehner, Max Panholzer und Stefan Bendlinger nutzten die Gelegenheit, um sich bei allen Mitarbeiter*innen zu bedanken und die neuen Partner bzw. Partnerin in der Geschäftsführung offiziell willkommen zu heißen.



Andreas Mitterlehner, Matthias Mitterlehner, Günther Platzer, Maria Vrba und Karl Waser sind bereits seit 2020 im Partnerkreis, und Andreas Mitterlehner wird 2024 als Managing Partner übernehmen.



Für so manche Gäste war es das erste persönliche Wiedersehen seit drei Jahren. Dementsprechend kurzweilig gestaltete sich der Abend bei guten Gesprächen, viel Kunst und kulinarischer Begleitung.