WKOÖ Sparte Industrie : Humanoide Robotik: Gemeinsam die Zukunft erkunden
Zukunftstechnologie mit Praxisfokus
Insgesamt sechs oberösterreichische Leitbetriebe beteiligen sich an dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das an der FH Oberösterreich gestartet wurde. Ziel ist, praxisnahe Einsatzszenarien für KI-gestützte humanoide Robotik zu erproben – also Roboter, die nicht nur industriell präzise, sondern auch lernfähig und flexibel agieren können.
„Als Standortpartner der oö. Industrie ist es uns ein Anliegen, Schlüsseltechnologien wie KI und humanoide Robotik gemeinsam mit den Leitbetrieben Oberösterreichs in die industrielle Praxis zu bringen“, erklärt Martin Bergsmann, KI-Sprecher der Sparte Industrie. „Die enge Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg ist zentral für nachhaltige Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Ein besonderer Dank gilt BRP-Rotax, das mit seiner Initiative maßgeblich zur Umsetzung beigetragen hat.“
Mit der Unterstützung des Projekts im Rahmen der Initiative KI*Transfer verfolgt die WKOÖ sparte.industrie das Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse breit in die Wirtschaft zu tragen, insbesondere zu kleinen und mittleren Betrieben, die von den Erfahrungen der großen Partnerunternehmen profitieren sollen.
BRP-Rotax als Impulsgeber
Die BRP-Rotax GmbH & Co KG, bekannt für technologische Innovationen im Motoren- und Antriebssystembereich, übernimmt im Projekt die führende Rolle. Das Unternehmen setzt auf praxisorientierte Use Cases, um herauszufinden, wo humanoide Roboter realen Mehrwert in Produktionsprozessen schaffen können und wo ihre Grenzen liegen.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der „physikalischen KI“. Diese ermöglicht es, Produktionsprozesse virtuell zu trainieren und in realitätsnahen Simulationen zu erproben. Lernende Systeme können so Abläufe optimieren und künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt unterstützen, etwa bei körperlich anstrengenden, repetitiven oder sicherheitskritischen Tätigkeiten.
„Unser Ziel ist, durch technologische Exzellenz unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit und die des gesamten Konzerns zu stärken“, sagt Mario Gebetshuber, General Manager BRP-Rotax und Vice-President Global Sourcing Operations Powertrain & Rotax Propulsion Systems. „Als Kompetenzzentrum innerhalb von BRP treiben wir Schlüsseltechnologien wie KI und humanoide Robotik gezielt voran. Gemeinsam mit starken Partnern wollen wir das Potenzial dieser Technologien als Beitrag für den Industriestandort Oberösterreich nutzbar machen.“
Mensch-Roboter-Kollaboration im Fokus
Eine zentrale Rolle im Projekt spielt die FH Oberösterreich. Projektleiter Thomas Schichl betont, dass Roboter schon seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil industrieller Automatisierung sind, doch nun beginnt ein neues Kapitel:
„Die Anforderungen verändern sich. Roboter sollen mit Menschen zusammenarbeiten, Prozesse selbst erlernen und auf variable Aufgaben reagieren können. Das stellt die klassische Programmierung von Robotersystemen vor ganz neue Herausforderungen.“
Bereits verfügbar als erstes Projektergebnis: Ein Praxisleitfaden führt Industriebetriebe durch die wichtigen Anfangsschritte hin zu einem erfolgreichen Pilotprojekt im Bereich humanoider Robotik. Beim Innovationstag der WKOÖ Sparte Industrie am 12. 2. 2026 kann die Technologie live erlebt werden.
Weitere Infos
Sie möchten weiter informiert bleiben und den Praxisleitfaden erhalten? Dann schauen Sie auf unsere Projektwebseite „KI & humanoide Robotik“ vorbei.