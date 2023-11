Für die grüne Transformation der Wirtschaft sowie für die Energie- und Mobilitätswende in Österreich, in Europa als auch weltweit braucht es schließlich Unternehmen, die dafür die entsprechenden Technologien und Produkte entwickeln. Für die Klimaziele in Österreich ist die Region Steiermark-Kärnten dabei einer der wichtigsten Green-Tech-Produktionsstandorte. Ob Fotovoltaik oder Solartermie aus Kärnten oder Wasserstoffmotoren und Generatoren aus der Steiermark. Während andere sich für das Klima ankleben, wird in den Unternehmen des Green-Tech-Valley aktiv angepackt. Die globalen Einsparungseffekte durch in Kärnten und der Steiermark produzierten Produkte ist enorm. Ebenso wie das Wachstumspotenzial der Green-Tech-Branchen. Nachhaltige Industrieprodukte sind weltweit so gefragt wie nie und werden für die nächsten 20 bis 30 Jahre das Rückgrat der heimischen Exportindustrie darstellen.

Lesen Sie auch: Grüne Abhängigkeiten bedrohen Green New Deal.

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ, mit Sitz in Graz, erzielt bereits rund 40 Prozent seiner Umsätze mit nachhaltigen Produkten, wie Turbinen und Generatoren für Strom aus Wasserkraft oder Anlagen zur Erzeugung von Batterien und E-Autos. In den kommenden Jahren soll dieser Anteil auf 50 Prozent weiter steigen. „Unser umfassendes Angebot an diesen grünen Produkten ist auch ein Grund, warum wir heuer einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnen. Unser Auftragsstand befindet sich mit knapp elf Milliarden Euro auf einem historischen Höchststand“, berichtete ANDRITZ-Pressesprecher Michael Buchbauer. Doch das Unternehmen ist nur ein Beispiel von vielen, die auf den heimischen wie internationalen Märkten massiv von der Nachfrage nach Green-Tech-Produkten profitieren.