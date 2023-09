Ein weiterer Punkt, der für Bredenoord sprach, war die Nähe des Verteilzentrums zum Bredenoord Standort Schopsdorf. Ein Bredenoord Mitarbeiter besichtigte das Logistikzentrum vor Ort und konnte so gemeinsam mit dem Gebäudetechnik-Team eine passgenaue Lösung entwickeln. Eine vorhandene Trafostation ermöglichte die beinahe exakte Berechnung der benötigten Leistung für den Fall einer temporären Stromabschaltung, auf dessen Basis Bredenoord die Anzahl an Aggregaten, Kraftstoff und Tanks berechnen konnte. Um ganz sicherzugehen, wurde eine etwas höhere Leistung veranschlagt als die vorherige Messung ergab. Bei der Besichtigung wurde auch der optimale Standort für die Bredenoord Geräte ausgewählt, sodass direkt die Zuleitungen und Kabel mit in das Angebot eingezogen werden konnten.



In 3 Schritten zu temporärem Notstrom in der Industrie