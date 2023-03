Während Konzerne eigene Fachleute oder ganze Abteilungen für die Digitalisierung haben, müssen KMU in der Regel auf die vorhandene Belegschaft zurückgreifen. Wo setzt der DIH SÜD den Hebel an für den Wissenstransfer?



Schafranek: KMU sind stark eigentümergetrieben, viele Inhaber sind selbst operativ tätig. Das erste Screening findet also in der Regel auf der Führungsebene statt. Um hier unsere Angebote zu vermitteln, haben wir z. B. in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer neue Formate entwickelt, wie etwa das Business-Frühstück. Wenn wir dann kommunizieren, wie breit unsere Aktivitäten sind und dass wir – ermöglicht durch die Unterstützung von der FFG und den Ländern Steiermark und Kärnten – unsere Services kostenlos zur Verfügung stellen können, ist das Interesse immer groß. In unseren thematischen Workshops nehmen dann je nach Thema z. B. Mitarbeiter*innen aus der IT oder der Fertigung teil.



Eckerstorfer: Wir sind branchenoffen, die Rückfragen der einzelnen Branchen sind allerdings sehr unterschiedlich. So kommen beispielsweise viele Betriebe aus dem Tourismus, weil sich dort momentan sehr viel verändert. In anderen Branchen ist der Druck noch nicht so hoch, aber er wird ansteigen durch die Lieferkettenengpässe und andere Problematiken.