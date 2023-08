© Industriemagazin

Auch Professor Niyazi Serdar Sariciftci ist es gelungen, ein universitäres Institut von Weltrang aufzubauen – wie übrigens fast allen erfolgreichen Gründerprofs. Wie Heinemann hat auch Sariciftci seinen Arbeitsplatz zum Zentrum eines Wirkungskreises globaler Bedeutung gemacht. An der Linzer Johannes Kepler Universität Beschäftigt er sich allerdings nicht mit schwarzem Gold, sondern der goldenen Sonne und den Möglichkeiten, diese energetisch zu nutzen.

Solarzellen aus organischen Materialien sind sein Gebiet, oder allgemeiner organische Halbleiter. „Halbleiter sind die die wichtigste technologische Errungenschaft des letzten Jahrhunderts“, sagt Sariciftci. „Alles, was wir heute IT nennen, beruht darauf.“ Herkömmlich werden die fundamentalen Elektrobauteile aus Silizium gefertigt. Sariciftci war Teil einer Forschungsgruppe an der kalifornischen Universität von Santa Barbara, der es als Erster gelungen ist, nachzuweisen, dass Halbleiter auf Polymerbasis synthetisch herstellbar sind. Gruppenleiter Alan Heeger bekam für diese Entdeckung 2000 forschen&wissen den Nobelpreis verliehen. Die Freude war groß, als Sariciftcis Freund, Kollege und Lehrer zwei Jahre später für einen Vortrag zu Besuch nach Linz kam.

Als Leiter des Instituts für organische Solarzellen trimmte Sariciftci seine amerikanischen Forschungen in Richtung Serienreife. Weil große Firmen erst einmal nicht interessiert waren, gründete er mit Unterstützung der ChristianDopplerGesellschaft und des Vorstandsdirektors der Linzer Stadtwerke, Erhard Glötzl, die Firma Quantum Solar Energy Linz (QESL). Geplant war, die Firma einmal in die Hände eines finanzstarken Technologieunternehmens zu legen. Fünf Jahre später konnte mit der amerikanischen Konarka ein solches gefunden werden. Nächstes Jahr soll die Produktionsanlage gebaut werden, ein Jahr später die Produktion anlaufen. Wo genau, ist noch nicht klar, aber wahrscheinlich in Deutschland.



Auch das Startup Nanoident verdankt sein Bestehen Sariciftcis Forschungen. Die Oberösterreicher produzieren als weltweit erstes Unternehmen photonische Sensoren aus organischen Polymeren. Ins Geschäftliche mischt sich der Professor nicht ein. „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, so sein entschiedenes Credo. Die Rolle des wissenschaftlichen Beraters mit kleinem Aktienpaket liegt ihm da schon mehr. Ein Vater, ein Geburtshelfer oder ein Pate möchte er sein. „Forschung ist kein Selbstzweck“, meint er. „Was an den Universitäten betrieben wird, muss der Gesellschaft zugute kommen.“ Firmengründung sei dafür der beste Weg. „Alle anderen Formen des Wissenstransfers sind in den Sand gesetztes Geld.“ Sein Traum: ein PlasticValley an der Donau zu installieren, nach dem Vorbild des kalifornischen Silicon Valley.

Viele der unternehmerischen Wissenschaftler waren herausragende Schüler und Studenten. So erreichte etwa Sariciftci seine mittlere Reife als Jahrgangsbester am SanktGeorgsKolleg in Istanbul, der einzigen operativen Auslandsschule Österreichs. „Das ist so etwas wie ein HarvardGymnasium“, sagt Sariciftci.