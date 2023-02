Danieli Engineering & Services ist Teil der Danieli Gruppe, einem Engineering- und Anlagenbauunternehmen der Stahl- und Aluminiumindustrie. Für ihre in den Jahren 2007 bis 2008 errichtete Produktionshalle mit 105 Metern Länge und 50 Metern Breite kam eine Dachdeckung bestehend aus Sandwichelementen mit Mineralfaserkern zur Ausführung.

Die Verlegung der Elemente erfolgte bei 25 Metern Sparrenlänge von der Traufe zum First in zwei Längen von ca. 12,50 Metern mit Verbindungsstoß. Bereits nach etwa zehn Jahren der Nutzung zeigten sich an den Unterseiten der Sandwichelemente nach und nach immer deutlichere Wellenbildungen. Bei der erfolgten gründlichen Dachinspektion wurde eine großflächige, nicht reparable Delamination des Verbundsystems festgestellt. Die Folge war zum einen, dass die erforderliche Eigenstatik des Systems nicht mehr gegeben war, zum anderen gelangte Niederschlagswasser in die Dachkonstruktion und in das Gebäudeinnere. In Teilbereichen mussten in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen bereits vom Halleninneren aus zusätzliche Pfetten zur statischen Ertüchtigung eingezogen werden.



Im Frühjahr 2022 wurde der Zustand der Dachkonstruktion erneut bewertet und festgestellt, dass die schadhaften Sandwichpaneele die zu erwartenden Schneelasten im kommenden Winter nicht mehr standhalten würden, was erhebliche Gefahren für die Mitarbeiter in der Anlagenproduktion sowie für Maschinen und Material bedeutete. Zudem drohte der Produktionsausfall.

Somit galt es für Danieli, eine schnellstmögliche und umfassende Sanierungsmaßnahme einzuleiten, was letztendlich die vollständige Neudeckung der Produktionshalle zur Folge hatte.



Für die Geschäftsführung stellte sich die Frage, wie eine Dachsanierung diesen Ausmaßes bei laufender Produktion erfolgen könne. Um eine passende Lösung zu ermitteln, wendete sich der Bauherr zunächst an Domico. Das Unternehmen produziert nicht nur Dach- und Fassadensysteme mit guten bauphysikalischen Kennwerten - sie zeichnen sich insbesondere durch einen hohen Vorfertigungsgrad mit entsprechend kurzen Montagezeiten aus.



Nach eingehenden Beratungen und der Präsentation vergleichbarer Referenzprojekte fiel die Wahl der neuen Dachkonstruktion zugunsten der Kombination aus Domico Element-Dach und der Domitec-Dacheindeckung. Das Element­dach ist ein kompaktes Leichtbauelement, das aus Tragprofilen, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung sowie Halteprofilen besteht und bereits objektbezogen im Werk mit allen vorgegebenen Durchbrüchen hergestellt wird. Darüber hinaus schützt eine dampfdiffusionsoffene Abdeckbahn nicht nur beim Transport, sondern macht die Verlegung auch witterungsunabhängig - ein bedeutender Pluspunkt, da die Produktion in der Halle auch während der Sanierungsmaßnahme weiterlaufen musste.

Ohne die Oberschale kann mit dem Element-Dach eine Verlegeleistung von 1.500 Quadratmetern pro Arbeitstag erzielt werden. Die Domitec-Dacheindeckung als Wetterschutzebene ermöglicht mit seiner durchdringungsfreien Befestigung auf werkseitig vormontierten Halteleisten die zeitsparende und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die Längsstoßdichtung im Domitec-Profil soll auch bei extremen Wettersituationen für erhöhte Regensicherheit sorgen.



Verbindliche Rahmenbedingung war die Fertigstellung der Sanierung vor dem Wintereinbruch 2022. Weiterhin sollte der Baufortschritt etappenweise bei entsprechender Witterung erfolgen. Die Demontage der alten Sandwichelemente und Neumontage des Element-Daches mussten dabei als Tagesleistung in einem Zuge erbracht werden. Auch brandschutztechnische Abstimmungen mit der Brandschutzbehörde und der Gemeinde waren notwendig. „Um die problemlose nachträgliche Installation einer PV-Anlage zu ermöglichen, haben wir das neue Dachsystem auf Kundenwunsch entsprechend statisch ausgelegt“, informiert Peter Hinterberger von Domico, verantwortlich für die Planung und Fertigung.



Vor Beginn der Arbeiten wurde innen die gesamte Hallendecke eingenetzt. Das Netz diente sowohl als Absturzsicherung als auch zum Schutz der Mitarbeiter vor herabfallenden Gegenständen. Auch der Dachrandbereich wurde währen der Arbeiten mit einem Schutzgerüst gesichert. Die Sanierung erfolgte über die gesamte Zeit im laufenden Produktionsbetrieb. In der Halle musste nur der Bereich gesperrt werden, über dem aktuell gearbeitet wurde. „Die Demontage und Entsorgung der Sandwichpaneele war der aufwändigste Arbeitsschritt“, so Christian Zechner von Eder Blechbau, einem Fachverarbeitungbetrieb für DOMICO-Systeme. „Wir wussten nicht, wie sich die Paneelen dabei verhalten würden. Wir sind jedoch davon ausgegangen, dass sie beim Abheben komplett auseinanderfallen - was sich bereits beim ersten Element bestätigte.“



Da die üblichen Transportmittel wie Sauger oder Zangen nicht eingesetzt werden konnten, konstruierte Eder Blechbau zum Abheben der etwa 12 Meter langen Sandwichelemente eine spezielle Vorrichtung mit sechs Auflagepunkten. „Auch die Entsorgung der Sandwichelemente erforderte einen besonderen Aufwand, da Metall und Dämmstoff sortenrein getrennt werden mussten. Die Kosten hierfür schlugen mit etwa 30 Euro pro Quadratmeter zu Buche“, ergänzt Zechner. Eine spezielle technische Abstimmung bei Produktion und Montage sorgte für zusätzliche Zeitersparnis. So ermöglichten Hinterberger und Zechner die Verlegung 25 Meter langer und 3,00 Meter breiter Dachelemente in einem Hub über Pfetten von First zu Traufe.



Auftragserteilung Juli 2022, Sanierungsbeginn Anfang September 2022, Sanierungsabschluss Ende Oktober 2022. „Mit dem besonderen Engagement des gesamten Montageteams konnten wir die geplante Bauzeit einhalten und dies, wie geplant, ohne massive Einschränkungen der Betriebsabläufe", sagt Zechner.