Standort

30.01.2017 09:00

Zumtobel baut Leuchtenwerk in Serbien

Zumtobel erweitert sein internationales Fabriksnetz um ein Werk in Serbien. Die Errichtung in der Stadt Nis werde im Endausbau bis zu 30 Mio. Euro kosten und sich über zweieinhalb Geschäftsjahre erstrecken, so das Unternehmen.