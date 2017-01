Yokogawa errichtet Abteilung für IIoT Architekturentwicklung in Kalifornien

Mit der Umsetzung von IIoT wird die betriebliche Effizienz und Produktivität erhöht. Grundvoraussetzung für die Umsetzung von IIoT in der Industrie ist eine robuste und flexible Architektur. Zu diesem Zweck hat Yokogawa die Architecture Development Division in Kalifornien errichtet, deren Hauptaufgabe in der Weiterentwicklung von Kerntechnologien besteht.

Die Architecture Development Division wird in Zukunft auch Funktionen für Planungsdienstleistungen übernehmen, für die IIoT und Cloud Computing verwendet werden. Mit Hilfe dieser neuen Abteilung wird Yokogawa die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Bereich der innovativen IIoT-Architektur weiter vorantreiben, um seinen Kunden sicherere und bedienfreundlichere Lösungen bereitstellen zu können.