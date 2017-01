Das diesjährige Topthema der CeBIT 2017, „d!conomy – no limits", spiegelt das gewaltige Potenzial der Digitalisierung wider. Das Konzept der digitalen Transformation umfasst heute nicht mehr nur digitale Produkte und Dienstleistungen: Die digitale Transformation revolutioniert die Interaktion zwischen Menschen, Geräten und Räumen.

Japan, Partnerland der CeBIT 2017, ist eine Ideenschmiede für digitale Technologien. Das Land ist Vorreiter im High-Tech-Sektor und die japanische Gesellschaft hat eine Affinität zu neuen Technologien. Als japanisches Unternehmen freut sich Konica Minolta besonders, mit einem innovativen Standkonzept und seinem Geschäftsportfolio auf der CeBIT einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

„Konica Minolta befasst sich mit den Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation konfrontiert sehen und kennt die Bedeutung innovativer Lösungen in allen Geschäftsbereichen", erklärt Johannes Bischof, President Konica Minolta Business Solutions Österreich. „Unser ganzheitliches Verständnis und unsere Lösungen tragen dazu bei, das Potenzial bereits vorhandener Informationen zu realisieren und unterstützen unsere Kunden bei der Einrichtung eines noch effizienteren, strukturierteren und produktiveren Workflows in allen Abteilungen."

Im Einklang mit seiner Kernbotschaft – „YOU aim for a new digital era. WE make you part of it." – wird Konica Minolta die Besucher auf eine digitale Reise durch das Unternehmen mitnehmen. Diese beginnt mit der Prozessberatung. Es folgen ECM-Lösungen wie digitale Eingangsrechnungsverarbeitung oder die digitale Personalakte. Ergänzt wird das Angebot durch neuartige Smart-Cloud-Services sowie Speziallösungen, wie beispielsweise eine unternehmensweite Suchmaschine. Abschließend wird gezeigt, wie Sicherheitslücken im digitalen Zeitalter vermieden und beseitigt werden können.

Ein besonderer Fokus wird auf dem Workplace of the Future liegen. Besucher erleben dort innovative Lösungen, die aus vorhandenen und neuen Informationsquellen Unternehmenswert generieren – beispielsweise durch optimierte Raumnutzung und die Zusammenführung von Inhalten zur effektiveren Kommunikation. In Zusammenarbeit mit der MOBOTIX AG, einem deutschen Hersteller intelligenter IP-Videolösungen, wird Konica Minolta Anwendungen präsentieren, mit denen Menschen, Räume und Geräte in intelligenten Arbeitsumgebungen verbunden werden können.