Arburg

03.02.2017 18:35

Wirtschaftliches Spritzgießen

Die Koplas ist Südkoreas wichtigste Fachmesse für die Kunststoffbranche des Landes. Vom 7. bis 11. März 2017 bringt sie mehr als 450 Aussteller aus 26 Ländern im Ausstellungszentrum Kintex in Goyang im Großraum Seoul zusammen. In diesem Jahr ist Arburg auf der Koplas erstmals mit einem eigenen Messestand vertreten. In Halle 5, Stand P530, zeigen zwei Exponate, wie sich mit elektrischer und hybrider Maschinentechnik von Arburg hochwertige Serienspritzteile wirtschaftlich herstellen lassen.