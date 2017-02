Winkelsteckverbinder ohne Kabelgewirr

Die Lösung eignet sich hervorragend für Geräte, bei denen viele Kabel so präzise wie möglich angeschlossen werden müssen, um einem Kabelgewirr vorzubeugen. Seinen Namen erhielt dieses Steckverbindermodell vom italienischen Superlativ „issimo” (wie z. B. „bellisimo”). Das Produkt ist in drei verschiedenen Größen, nämlich den Serien 0B, 1B und 2B, erhältlich. Es ermöglicht 2 bis 32 elektrische Kontakte.



Die hochwertigen Push-Pull-Steckverbinder von LEMO werden in verschiedensten anspruchsvollen Umgebungen in den Bereichen Medizin, industrielle Steuerung, Prüf- und Messverfahren, Audio- und Videoanwendungen sowie Telekommunikation eingesetzt.



LEMO stellt seit siebzig Jahren Präzisions-Steckverbinder her. Das Unternehmen bietet mehr als 75.000 Produktkombinationen an, die fortwährend mit benutzerspezifischen Modellen erweitert werden, während die Tochterunternehmen REDEL, NORTHWIRE und COELVER derzeit mehr als 100.000 Kunden in 80 Ländern weltweit betreuen.