Wiener UIAG gründet Finanzfirma für KMU

Die börsennotierte UIAG hat mit Co-Investoren die Gründung einer Zweckgesellschaft für Akquisitionen und Wachstumsfinanzierungen von mittelständischen Industrieunternehmen in der Kunststoffbranche vereinbart. Die UIAG halte 38 Prozent an der Zweckgesellschaft und habe eine Finanzierungszusage in Höhe von 15,2 Mio. Euro abgegeben, teilte die Beteiligungsgesellschaft mit. (apa/red)