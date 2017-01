Weltweit erste digitale Multispektral-Sensor-on-Chip-Waferlevel-Filtertechnologie

Der jeweils in einem kleinen Land-Grid-Array-Gehäuse von 4,5 x 4,4mm angebotene Visible-Range-Sensor AS7262 mit ultraniedriger Leistungsaufnahme und der AS7263 NIR Sensor kommen mit jeweils sechs kalibrierten Spektralkanälen. Dank ihres attraktiven Preises eröffnen die neuen Multispektralsensoren neue Prüf- und Nutzungsmöglichkeiten in einem sehr breiten Verbraucher- und Feldanwendungsspektrum. Zu den wichtigsten Lösungsräumen gehören Material- und Produktauthentifizierung, Produktqualität und -integrität sowie Materialinhaltsanalyse im Nahinfrarot-(NIR-) und sichtbaren Spektrum.

„Ähnlich, wie die intensive Sensorintegration in Smartphones und Tablets eine Flut neuer mobiler Anwendungen ausgelöst hat, läuten der AS7262 und AS7263 mit der nun möglichen Chip-Scale-Spektralanalyse eine ähnliche Revolution ein, welche die Tür zu spektralsensorischen Innovationen für Industrie- und Verbraucheranwendungen weit öffnen wird“, kommentierte

Jean Francois Durix, Marketing Director für Emerging Sensor Systems bei ams. „Die bemerkenswerte Größen- und Kostenreduzierung in der Spektralanalyse Dank unserer neuen Spektralsensorlösungen bringt die Labortechnik zur Musterprobe - in einer unglaublichen Vielfalt an Anwendungen, von der Lebensmittelsicherheit über die Produktauthentifizierung bis hin zu Routineprüfungen, die unsere Gesundheit und unsere Umwelt besser schützen können.“

Bei den Multispektralsensoren kommt eine neue Produktionstechnik zum Einsatz, mit der nano-optische Interferenzfilter mit extremer Präzision direkt auf den CMOS-Siliziumchip aufgebracht werden können. Diese für die Sensoren genutzte Interferenzfiltertechnologie hat extrem präzise, reproduzierbare Filtereigenschaften, die zeit- und temperaturbeständig und wesentlich kleiner und kosteneffizienter sind als die Komponenten, die in den heutigen Spektralanalyseinstrumenten üblicherweise verwendet werden.

Der intelligente AS7262-Sechskanalsensor für sichtbares Licht bietet einen kalibrierten Digitalausgang über eine I2C- oder UART-Schnittstelle. Er misst die Lichtintensität bei sechs Wellenlängen im sichtbaren Lichtspektrum: 450nm, 500nm, 550nm, 570nm, 600nm und 650nm. Der AS7263 arbeitet im NIR-Spektrum und erkennt Infrarotrückstrahlungen von 610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm und 860nm. Beide Sensoren verfügen über einen elektronischen Shutter mit LED-Treiberschaltung, sodass die Geräteentwickler die Lichtquelle und die Spektralsensorfunktionen mit einem einzelnen Chip genau kontrollieren können.

Dank der geringen Größe der neuen Sensoren und ihres niedrigen Energieverbrauchs können nun Messgeräte-OEMs neue Produkttypen entwickeln, die sich diese einzigartigen Merkmale zu Nutze machen. So können jetzt beispielsweise sperrige Laboranalysegeräte durch Handheldversionen ersetzt werden. In den Fertigungsanlagen werden Musterproben, die heute aus der Produktionslinie genommen und zur chemischen Analyse oder Qualitätsprüfung ins Labor gebracht werden müssen, mithilfe von auf den Sensoren basierenden kleinen, robusten Spektralanalysatoren direkt auf der Linie geprüft.