Logistik

11.04.2017 09:46

Viel schneller als ein Schiff: Erster Güterzug von England nach China gestartet

Ein erster Güterzug mit Produkten aus Großbritannien hat sich von England aus auf den Weg nach China gemacht. In den Transport per Bahn entlang der alten Seidenstraße setzen die Beteiligten große Hoffnungen - das dauert nur halb halb so lang wie mit dem Schiff.