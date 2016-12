Verbund und Enel kooperieren im Bereich Ladestationen für E-Autos

Am Projekt EVA (Electric Vehicles Arteries), das offiziell im Jänner in Brüssel vorgestellt wird, beteiligen sich einige der weltweit größten Hersteller von Elektroautos, wie Renault, Nissan und BMW.

Ziel der Kooperation von Verbund und Enel, für die die EU Finanzierungen in Höhe von 4,2 Millionen Euro zur Verfügung stellt, ist der Aufbau eines Netzes schneller Ladestationen für elektrische Fahrzeuge entlang der Autobahnen und Straßen in Österreich und Italien. In den nächsten drei Jahren sollen in den beiden Ländern 200 schnelle Aufladestationen aufgestellt werden. Damit sollen in 20 Minuten gleichzeitig zwei Fahrzeuge aufgeladen werden.

20 Ladestationen sollen für Österreichs Autobahnnetz von der Verbund-Tochter Smatrics aufgestellt werden, die anderen in Italien. Enel hatte bereits im November angekündigt, elektrische Ladestationen nach Österreich zu bringen. Der italienische Stromriese ist dabei, Abkommen mit den Autobahnbetreibern aabzuschließen um das Projekt der Ladestationen auszudehnen. (apa)