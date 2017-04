Steuern

14.04.2017 10:24

US-Konzerne verschieben Billionensummen in Steueroasen - ganz legal

Laut einer Studie von Oxfam transferieren große amerikanische Konzerne jedes Jahr Billionenbeträge an den Behörden vorbei in Steueroasen - und zwar ganz legal. Die Volumina entsprechen in etwa der Wirtschaftsleistung Kanadas.