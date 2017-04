Elektroindustrie

11.04.2017 13:36

Toshiba will Fertigung von Fernsehern in die Türkei verkaufen

Der angeschlagene japanische Industriekonzern Toshiba verhandelt über den Verkauf seiner Sparte für Fernseher an den Hersteller Vestel in die Türkei. An dem Deal dürften auch Firmen aus China interessiert sein.