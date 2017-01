Thyssenkrupp baut Geschäft in China weiter aus

Im Laufe des Jahres startet Thyssenkrupp mit dem Bau eines neuen Werks in China, um sein Autokomponentengeschäft auszubauen. Ab 2018 sollen dort jährlich insgesamt rund fünf Millionen Federn und Stabilisatoren für europäische, amerikanische, japanische und chinesische Automobilhersteller hergestellt werden.

Es sei dabei das dritte Werk für Federn und Stabilisatoren in China, erklärt Karsten Kroos, CEO der Komponentensparte von Thyssenkrupp, und insgesamt das elfte in der Volksrepublik. Insgesamt habe Thyssenkrupp in den letzten drei Geschäftsjahren rund 300 Millionen Euro in den Ausbau der Werksinfrastruktur seines Komponentengeschäfts in China investiert. Der Konzern geht dabei von einer jährlichen Wachstumsrate von etwa vier Prozent in China aus.

Heinrich Hiesinger und die Verhandlungen mit Tata

Währenddessen gehen die Diskussionen über eine mögliche Fusion mit Tata Steel weiter. So verlangt Thyssenkrupp weitere Vorleistungen als Voraussetzung für die Fusion der Stahlgeschäfte. Vorrangig sei eine tragbare Lösung für die Pensionsverpflichtungen von Tata, die bei rund 15 Milliarden Pfund liegen, sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger dem "Handelsblatt".

Die bisher diskutierten Pläne seien nur ein "erster Schritt". "Tata muss es gelingen, die Pensionslasten von den beiden Werken in Ijmuiden und Port Talbot zu entkoppeln, erst dann können wir weiter reden." Die Posten für die Vorsorge gelten als das wesentliche Hindernis für einen Zusammenschluss. Der Träger des British Steel Pension Scheme bezifferte die Lücke in einem Brief auf ein bis zwei Milliarden Pfund bei den Pensionsvermögen.

Endlosschleife Restrukturierung?

Mit Blick auf die Überkapazitäten in Europa zeigte sich Hiesinger von der Notwendigkeit einer Konsolidierung der Stahlindustrie überzeugt - trotz des Widerstands seiner eigenen Stahlarbeiter. "Wir tun alles bei Thyssenkrupp, um die Wettbewerbsfähigkeit des Stahlbereichs weiter zu erhöhen", sagte der Manager der Zeitung. Aber alle anderen Hersteller restrukturierten auch. "Solange Überkapazitäten existieren, geben alle die erzielten Verbesserungen Schritt für Schritt wieder an den Markt ab. Wenn die Kapazitätsfrage nicht gelöst wird, ist die Stahlindustrie gezwungen, alle drei bis vier Jahre neue Restrukturierungsprogramme durchzuführen." Die Restrukturierung komme so oder so." Wenn wir aber konsolidieren, gehen wir die Überkapazitäten an und können Effizienzverbesserungen erzielen, die wir alleine nicht erreichen können." (red/apa/Reuters)