30.01.2017 07:58

Tesla verklagt Ex-Mitarbeiter und seinen Partner

Tesla wirft dem früheren Manager hinter seinem Fahrassistenten "Autopilot" Geheimnisdiebstahl vor. Sterling Anderson habe "hunderte Gigabyte" an Daten auf eine Festplatte geladen und wolle die Informationen in einem eigenen Roboterwagen-Start-up nutzen, so der Vorwurf.