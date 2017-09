SUV sollen Volkswagen mehr Marktanteile in den USA einfahren

VW setzt in den USA verstärkt auf schwere, wuchtige Stadtgeländewagen, sogenannte SUV. Diese sollten in den nächsten Jahren für 40 Prozent der weltweiten Verkäufe stehen, sagte VW-Markenvorstand Herbert Diess in den USA. Derzeit sind es weniger als 15 Prozent.

Im US-Bundesstaat Tennessee baut Volkswagen unter anderem das SUV-Modell Atlas. Dort könnten künftig auch Elektrowagen gefertigt werden.

Diess zufolge kommt die Marke VW in den USA auf einen Marktanteil von mageren 1,9 Prozent. Fünf Prozent seien wünschenswert, so der VW-Manager. Frühere Prognosen hat der Wolfsburger Konzern aber nicht umsetzen können, auch wegen Image-Problemen nach dem Abgasskandal. (reuters/apa/red)