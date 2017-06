Autozulieferer

14.06.2017 15:02

Steirische Ibiden Porzellanfabrik Frauenthal gewinnt Großaufträge in China und Indien

Während die frühere Schwesterfirma PPC Insulators in Frauenthal bald schließen muss, meldet die steirische Ibiden Porzellanfabrik Frauenthal mehrere Großaufträge "international renommierter Kunden" für den chinesischen und indischen Markt. Die gesamte Entwicklung und Produktion werde in Frauenthal passieren, so der zum Mobilitätsclusters ACstyria gehörende Hersteller.