Spezialisten für die Mikrozerspanung

Vor allem bei tiefen Bohrungen und beim Nutenfräsen gewährleistet die innere Kühlmittelzufuhr, dass Späne zuverlässig aus dem Eingriff der Schneide entfernt und abtransportiert werden. Zudem sorgt sie für eine optimale Kühlung der Werkzeugschneide. Beides in Kombination ermöglicht noch längere Standzeiten der hochwertigen Werkzeuge und exakte Ergebnisse am Werkstück. Darüber hinaus verhindert die Abdichtung zuverlässig, dass Späne oder Staub in die Aufnahme beziehungsweise in die Spindel eindringen. Im ersten Schritt bietet Schunk die staub- und bis 80 bar kühlmitteldichte Version für die Präzisionsaufnahmen Tribos-RM HSK-E 40 und HSK-E 32 mit ø 3 mm, 6 mm und 12 mm, Tribos-Mini HSK-E 40 und HSK-E 32 mit ø 3 mm und 6 mm sowie für die Verlängerungen Tribos-Mini SVL mit ø 3 mm und 6 mm an.

Mechanisch unempfindlich und hochpräzise

Bereits in der Standardausführung überzeugen die Aufnahmen mit einer Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm bei einer Ausspannlänge von 2,5 x D sowie einer Wuchtgüte G 2.5 bei 25.000 min-1 beziehungsweise sogar ultra-feingewuchtet mit einer Wuchtgüte G 0.3 bei 60.000 min-1. Mit ihnen lassen sich hinsichtlich der Maßhaltigkeit und Oberflächengüte auch anspruchsvollste Vorgaben realisieren. Sie sind für alle Werkzeugschäfte in h6-Qualität geeignet und je nach Typ mit bis zu 205.000 min-1 getestet. Da die Werkzeughalter ohne bewegliche Teile arbeiten, sind sie mechanisch unempfindlich und gewährleisten eine nahezu wartungs- und verschleißfreie Spannung. Auch nach mehreren Tausend Spannvorgängen tritt keinerlei Materialermüdung auf. Mithilfe einer hydraulischen Spannvorrichtung ist der Werkzeugwechsel innerhalb weniger Sekunden prozessstabil erledigt.