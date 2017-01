So soll das Comeback von Blackberry aussehen

Der chinesische Elektronikkonzern TCL will der Marke Blackberry wieder Leben einhauchen und die Smartphones entwerfen, produzieren und vermarkten. Die "letzte Zusammenstellung" der Software werde aber Blackberry kontrollieren, sagte TCL-Entwicklungschef Alain Lejeune. Damit will die chinesische Firma vom guten Ruf Blackberrys in Sachen Sicherheit profitieren.

"Die Tatsache, dass der letzte Schliff in Kanada erfolgt, also außerhalb Chinas, ist ein starker Wert für uns", sagte Lejeune. TCL stellt bereits Smartphones der Marke Alcatel her. Die neuen Blackberry-Geräte sollen mit dem Betriebssystem Android laufen. Vorstellen will das Unternehmen sie auf dem Mobile World Congress Ende Februar in Barcelona.

Blackberry hatte seine Smartphone-Produktion im Herbst eingestellt und sie an die indonesische Firma PT Tiphone Mobile Indonesia ausgelagert. Blackberry will sich voll auf das Geschäft mit Software und Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern gehörte einst zu den Pionieren im Smartphone-Geschäft. Angesichts der Übermacht der Apple- und Android-Geräte sank der Marktanteil unter ein Prozent. (apa/afp)