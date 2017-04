Smartphone mit außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten

Leica Dual-Kamera 2.0: Smartphone-Photographie in Studioqualität

Das 5,5-Zoll Modell der P-Serie hat als Hauptkamera die neue Leica Dual-Kamera 2.0 mit 20 MP Monochrom- und 12 MP RGB-Sensor verbaut. Neben der Leica Dual-Kamera 2.0 stammt erstmals auch die Frontkamera des Smartphones von Leica. Die spezielle 3D-Gesichtserkennungstechnologie und der präzise Autosensing-Algorithmus sorgen für dynamische und gestochen scharfe Fotos in perfekter Qualität. Innovative Portrait-Features und verbesserte Bildalgorithmen sorgen stets für höchste Qualität und stellen sicher, dass Bilder jetzt noch schärfer, lebendiger und natürlicher werden. Ebenso können Aufnahmen, wie bei professionellen Spiegelreflex-Kameras, auch im RAW-Format aufgenommen werden. Gemeinsam mit dem hochauflösenden 5,5 Zoll Display und der nativen 2k-Auflösung bieten sich Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten im Bereich der Smartphone-Photographie.

Hervorragende Performance und verbesserte Konnektivität

Der hochleistungsfähige Kirin 960 SoC-Chipset, 6 GB RAM und 128 GB Hauptspeicher sowie das benutzerfreundliche EMUI 5.1 heben Smartphone-Effizienz und Personalisierung auf eine völlig neue Ebene. Das Huawei P10 Plus ist zudem mit einem 3.750 mAh-Akku ausgestattet und unterstützt die Huawei SuperCharge-Technologie. So hat das Smartphone-Flaggschiff bereits nach 30 Minuten laden wieder ausreichend viel Akkuleistung für einen ganzen Tag Nutzung. Als weltweit erstes 4.5G LTE-Smartphone verfügt das Huawei P10 Plus über ein spezielles 4x4 Antennensystem, welches noch schnellere und stabilere Verbindungen gewährleistet – bei CAT12 werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 600 Mbps erreicht. Mittels der integrierten Huawei HiGeo-Technologie kombiniert Huawei Big Data Auswertungen mit verschiedenen Satelliten- und Vernetzungsdaten des Smartphones. Dadurch wird eine noch schnellere und genauere Navigation via Maps und Applikationen ermöglicht.

Ikonisches Design mit trendigen Akzenten

Das Huawei P10 Plus ist besonders schlank, liegt mit einer Dicke von nur 6,98 mm komfortabel in der Hand und ist durch den Einsatz von robustem Corning Gorilla Glass 5 besonders widerstandsfähig. Darüber hinaus präsentiert sich der auf der Vorderseite platzierte Fingerabdrucksensor in einem Metall-Finish im minimalistischen und klaren Design. Damit sich keine Unebenheiten am Gerät ergeben, ist die Hauptkamera vollständig in das Gehäuse des Smartphones integriert und verschmilzt mit der Rückseite des Smartphones. Dank spezieller Sandstrahl-Veredelung ist das Huawei P10 Plus ein absoluter Hingucker und in Österreich ab sofort in der Farbe „Graphite Black" erhältlich. Demnächst ist das Huawei P10 Plus auch in den Farben „Mystic Silver", „Prestige Gold" und „Dazzling Blue" erhältlich.