Smart Home auf der IFA 2017

devolo Home Control: Die nächsten großen Updates

Mit devolo Home Control hat die deutsche Firma Maßstäbe im Smart-Home-Bereich gesetzt und zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten. Auf der IFA 2017 präsentiert devolo die nächsten Funktionserweiterungen: Automatisches Auslösen von Smart Home-Funktionen per Geofencing mit der Home Control-App und einen neuen smarten Assistenten zur einfachen wie schnellen Einrichtung von Home Control. devolo zeigt, wie mit Home Control das Zuhause im Handumdrehen sowohl sicherer als auch komfortabler wird und effizientes Energiesparen möglich ist.

Aller guten Dinge sind drei: Der neue dLAN 1200 triple+

Mit dem dLAN 1200 triple+ erfüllt devolo zur IFA 2017 einen oft geäußerten Kundenwunsch: Ein dreifach-Powerline-Adapter mit der zuverlässigsten und reichweitenstärksten dLAN Technologie. devolo gönnt dem neuen 1200 triple+ insgesamt drei Gigabit-Netzwerkanschlüsse. So können jetzt noch mehr netzwerkfähige Multimediageräte im Home-Office oder in der Multimedia-Ecke per LAN-Kabel vernetzt werden.

Gigabit-Speed mit der neuen dLAN 1000er-Serie

Die neuen Modelle der dLAN 1000er-Serie setzen Standards in ihrer Klasse: Zuverlässig, flexibel und mit Gigabit-Speed über die Stromleitung. Dank der einzigartigen devolo range+ Technology bieten sie mehr Reichweite und eine starke Leistung für einen blitzschnellen Internetzugangspunkt an jeder Steckdose –­ und das zu einem attraktiven Preis. devolo präsentiert die neue Powerline-Serie erstmalig auf der IFA 2017.

Einfach alles unter Kontrolle mit der neuen devolo App für das beste Heimnetzwerk

Mit einer weiteren Neuheit macht die devolo AG alle Powerline-Adapter noch besser, komfortabler und vor allem leichter einzurichten: Auf der IFA 2017 können Besucher einen ersten Blick auf die brandneuen Features der kommenden devolo App werfen. Intuitives wie modernes Design, schnelle Einrichtung und viele weitere Verbesserungen in der Nutzerführung machen die Netzwerkeinrichtung und -verwaltung künftig noch einfacher – und das für alle Kunden vollkommen kostenfrei.